Decesso della Regina Elisabetta, Harry è distrutto: al lutto si aggiunge un altro dispiacere immenso

Come tutta la Royal Family anche Harry sta vivendo un dolore immenso per la morte della nonna, la Regina Elisabetta. Ad alimentare la sofferenza del Sussex una drammatica vicenda che l’ha portato al rammarico più grande.

Mentre tutto il mondo intero piange la morte della Regina Elisabetta, Harry è distrutto dal dolore. Sono ore di grande tristezza per il Sussex che non solo ha perso la nonna, ma ha dovuto fare i conti con un drammatico epilogo.

Ieri, giovedì 8 settembre, il Duca si trovava combinazione già in Europa insieme alla moglie Meghan: la coppia – trasferitasi in America dopo l’addio a Palazzo – si era recata in Germania quando è scattato l’allarme in merito alle preoccupanti condizioni della Sovrana.

Da ieri pomeriggio, infatti, le fughe di notizie sul suo quadro clinico (peggiorato nelle ultime 48 ore in modo irrimediabile) hanno preoccupato i suoi medici.

Ora dopo ora, l’ansia ha preso piede tra i reali e i sudditi: innumerevoli parenti sono accorsi al capezzale di Queen Elisabeth II, alloggiata nella residenza reale scozzese di Balmoral. Tra questi Harry non è mancato all’appello.

Harry nella disperazione, non ce l’ha fatta

Seppur dalla Germania Harry si sia spostato alla velocità della luce in Scozia, non ce l’ha fatta nel suo desiderio più grande: salutare la nonna prima che oltrepassasse il velo.

A Düsseldorf con Meghan per tenere un discorso, appena saputo che la Sovrana stava male ha preso un jet privato per poi fare un lungo viaggio in macchina, ma il tempo è stato tiranno e il Sussex ha visto sfumata la possibilità di dare alla Regina il suo ultimo saluto: al dispiacere per la drammatica perdita si è aggiunta così ancora più tristezza per il Duca.

A differenza del padre Carlo e della zia Anna, non ha potuto parlare con Sua Maestà prima che esalasse il suo ultimo respiro.

Il Duca di Sussex e il mancato addio alla Regina

Non arrivato in tempo per salutare la nonna, Harry si è unito agli altri parenti nel momento più drammatico tutto solo.

Con lui niente Meghan, rimasta in Germania per rispettare l’intimità della famiglia reale. All’appello non si è presentata neanche la moglie di William, Kate Middleton, rimasta ad accudire i figli. Questa mattina il Sussex è stato il primo a lasciare il Castello di Balmoral.

Straziato dal dolore, harry è ripartio

Rimasto solo 12 ore in Scozia, in questo momento così difficile le tensioni coi parenti comunque non si sono stemperate. Sole poche settimane fa si era diffusa la notizia che il Duca e la sua famiglia siano stati esclusi dal testamento della Sovrana.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO