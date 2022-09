Elisabetta Gregoraci lo annuncia a tutti, il VIDEO ha commosso milioni di fan: “il mio giorno speciale”

Elisabetta Gregoraci ha fatto un annuncio commovente al popolo del web: la conduttrice ha condiviso con i fan il giorno più bello della sua vita

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare delle vicissitudini sentimentali di Elisabetta Gregoraci, celebre per essere stata la moglie di Flavio Briatore.

L’ex gieffina, single ormai da qualche anno ed interamente dedita all’accudimento del figlio Nathan Falco, parrebbe aver finalmente trovato l’amore con Giulio Fratini.

Quest’ultimo, imprenditore di successo, è noto ai più per la sua relazione con la conduttrice televisiva Roberta Morise. Gli indizi raccolti dalle principali testate di gossip non ammettono dubbi: Fratini e la Gregoraci sarebbero una coppia a tutti gli effetti.

È amore tra Giulio Fratini ed Elisabetta Gregoraci? Gli indizi sembrerebbero esserci tutti

Ormai non sembra esserci il minimo dubbio: dopo esser stati pizzicati insieme in un resort di lusso situato in Sicilia, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono improvvisamente divenuti lo “scoop dell’estate”.

Lei ex moglie di Flavio Briatore, lui ex fidanzato della bellissima Roberta Morise. Secondo la maggior parte dei siti di gossip, tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sarebbe instaurato un feeling a dir poco irrefrenabile, che la coppia riuscirebbe a malapena a nascondere.

Ciò nonostante, proprio negli scorsi giorni, la showgirl si è trovata nella condizione di doversi separare dalla sua presunta dolce metà. Elisabetta, come recentemente annunciato ai suoi seguaci di Instagram, avrebbe infatti vissuto il “giorno più speciale“ di tutta la sua vita.

La showgirl commuove milioni di fan con un VIDEO: “il mio giorno speciale”

Elisabetta Gregoraci, mediante un video apparso su Instagram solamente qualche ora fa, ha mostrato ai followers il suo “giorno speciale a Venezia“. La conduttrice, ovviamente, non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di ostentare tutta la propria bellezza sul red carpet più atteso dell’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Per l’occasione, la Gregoraci ha sfoggiato un lungo abito nero caratterizzato da uno spacco vertiginoso, che non ha mancato di emozionare milioni di fan.

Nei commenti, i seguaci della Gregoraci non si sono risparmiati dall’esprimerle tutta la loro meraviglia. “Tutto perfetto, tu sei perfetta“, “un incanto Eli“, “la più bella“: questi gli apprezzamenti apparsi sotto al post.

TOTTI-ILARY, PRESTO LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE