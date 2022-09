Gemma Galgani travolta in pieno dal dolore più atroce. La dama sta provando a reagire così: la FOTO

La dama di “Uomini e Donne” Gemma Galgani è stata travolta in pieno da un dolore atroce: la foto apparsa su Instagram ne è la conferma

C’è grande attesa per la nuovissima stagione di “Uomini e Donne”, nella quale gli intrighi e le passioni tra dame e cavalieri non mancheranno di sorprendere quotidianamente i telespettatori.

Il dating show del pomeridiano di Canale Cinque, che ormai va avanti da più di venticinque anni, trova sempre il modo di appassionare i suoi affezionatissimi.

I volti più amati del parterre, sicuramente, offrono un grande contributo al successo del programma. E, tra questi volti, ve n’è uno in particolare a cui la redazione di Maria De Filippi non potrebbe in alcun modo rinunciare.

“Uomini e Donne”, il ritorno in studio di Gemma Galgani: gli aggiornamenti scoppiettanti

Tra le vecchie conoscenze che il pubblico di “Uomini e Donne” ritroverà a partire dal prossimo 19 settembre non può mancare la chiacchieratissima Gemma Galgani.

La dama, stando alle anticipazioni, avrebbe già iniziato a frequentare i cavalieri giunti in studio per conoscerla; aspetto, quest’ultimo, che non avrebbe mancato di farle guadagnare aspre critiche da parte di Tina Cipollari, da sempre acerrima nemica della torinese.

La Galgani, parallelamente, è attivissima anche all’interno dei canali social. In particolar modo, è attraverso la piattaforma di Instagram che la dama si tiene in contatto con i suoi followers.

Proprio in queste ultime ore, tra l’altro, Gemma ha deciso di condividere con il pubblico un dolore atroce che l’avrebbe colpita. Nel tentativo di reagire, la dama ha postato una foto a dir poco clamorosa.

Gemma Galgani travolta dal dolore più atroce: ecco come starebbe reagendo la dama

Gemma Galgani, al pari di moltissime altre persone, è rimasta drammaticamente colpita dalla notizia della morte della regina Elisabetta II. Una morte che era nell’aria ormai da giorni, ma che avrebbe comunque lasciato una profonda ferita nel cuore della dama.

La torinese, attraverso le stories, ha pensato bene di salutare con un toccante messaggio l’indimenticabile sovrana:

“le fiabe cominciano con ‘c’era una volta un re’. ma da oggi credo sia giusto aggiornarsi e cambiare: ‘cera una volta una regina’”.

A modo proprio, Gemma sta tentando di elaborare il lutto che ha scosso il mondo intero. Una dedica davvero commovente, quella della dama, che come milioni di altre persone è rimasta letteralmente folgorata dall’operato della regina.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO