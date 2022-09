“Hai camminato su un fragile pavimento di cristallo” il grave lutto per Selvaggia Lucarelli

La giornalista ieri sera ha postato uno scatto social che svela un doloroso lutto, le sue parole hanno gelato il sangue ai fan della community.

Sempre acuta nel commentare le principali notizie del giorno con quella precisione chirurgica che solo un primario di decennale esperienza sa apportare ad ogni intervento a cuore aperto.

Selvaggia Lucarelli è la voce spesso dissonante del pensiero collettivo, quell’idea che ognuno di noi formula in testa ma che non ha il coraggio di svelare. Lei lo fa invece sempre con arguzia e voglia di incitare (spesso) la polemica, paladina di chi quella voce non la può alzare e vede in lei il simbolo della riscossa contro il potere costituito e la legge dei potenti.

Quel dolore che ha colpito tutti, Selvaggia raccoglie il pensiero comune

L’abbiamo vista commuoversi pochissimo nel corso della sua lunga carriera in tv (e che presto la rivedrà come giudice a “Ballando con le Stelle”).

Eppure, ieri sera, quando la notizia è arrivata forte e chiara nelle nostre case, anche lei non ha potuto non abbassare la testa e rendere omaggio a quella donna la cui vita ha traghettato un’epoca verso la modernità.

Impossibile restare impassibili di fronte al morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, deceduta a 96 anni nella sua tenuta di Balmoral, attorniata dalla famiglia e da pochi altri intimi.

Selvaggia Lucarelli non si trattiene, il dolore per la morte di Elisabetta II

Il post social che la Lucarelli ha condiviso e che in poche ore ha raccolto oltre 8mila like, svela una dimensione surreale che ci ha scosso all’improvviso e gettato nel baratro.

Mentre noi discutiamo di ciò che dovrebbe essere pubblico e ciò che dovrebbe rimanere privato, è morta colei che più di tutti ha camminato, mai curva, su questo fragile pavimento di cristallo per quasi un secolo #queenelizabeth.

Pone l’accento sulla questione delle prossime elezioni, sul fatto di ciò che è moralmente lecito o no rendere pubblico a pochi giorni dal voto. Una questione che nelle prossime 24 ore però passerà in secondo piano dopo la notizia così devastante.

Lo scatto della Regina è preso di nascosto, scattato tra la fessura di una porta di Palazzo mentre lei, china, accarezza teneramente uno dei suoi amati Corgi.

La corona sempre sul capo ma un cuore grande che per 96 anni ha celato a volte una sofferenza che dovrebbe esserci da esempio, in un tempo in cui invece è lecito – ma non moralmente accettabile – svelare tutto sul web alla velocità della luce.

