Ilary Blasi, il dolore atroce e la vicinanza della persona più inaspettata: “faccio il tifo per te” – VIDEO

Ilary Blasi sta attraversando uno dei periodi più difficili della vita di ogni donna: il fallimento di un matrimonio. Proprio ora riaffiorano vecchi ricordi…

Non è facile per nessuna donna superare la fine di un amore, soprattutto se si tratta di un matrimonio: dopo 17 anni di vita insieme e tre figli.

A questo si aggiunge un tradimento, reso pubblico e sotto gli occhi di tutti e l’ormai passaggio dell’ex amante a fidanzata a tutti gli effetti.

La stessa Ilary viene seguita costantemente dai paparazzi che vogliono scoprire se anche al suo fianco ci sia una nuova fiamma.

Impossibile in questo periodo sfuggire agli occhi indiscreti soprattutto per chi deve tutelare anche tre figli, di cui due adolescenti che hanno orecchie per sentire e occhi per vedere tutto quello che sta accadendo attorno alla loro famiglia.

Tutto l’amore di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha sempre avuto una spiccata personalità che l’ha differenziata da tutte le sue colleghe.

Nonostante la sua vita privata sia sempre stata sulla bocca di tutti data la sua notorietà ma soprattutto quella dell'(ormai ex) marito, ha sempre voluto sfuggire in contesti ufficiali a domande indiscrete e non si è mai lasciata andare a gesti di affetto davanti al pubblico.

In un certo senso ha provato a difendere in più occasioni quella privacy che in realtà era stata già invasa da milioni di italiani, sin dal primo giorno in cui si è avvicinata all’ex capitano giallorosso.

Ha sempre difeso la sua famiglia con le unghie e con i denti e non si è mai nascosta quando c’era bisogno di esporsi per salvaguardare i suoi affetti più cari.

Il messaggio della migliore amica di Ilary

Certo è che sono rare le volte in cui abbiamo visto Ilary lasciarsi andare alla commozione in pubblico. Ha sempre nascosto le sue debolezze, apparendo a tutti come una donna forte in grado di sdrammatizzare, in ogni tipo di occasione.

Una volta però non c’è riuscita. Stiamo parlando di quando Silvia Toffanin ha voluto leggerle una lettera, quando la stessa Ilary era sua ospite a ”Verissimo”.

La compagna di Piersilvio Berlusconi, a differenza della Blasi, è molto sensibile e le capita spesso di commuoversi in pubblico. Quella volta è riuscita a far piangere anche la conduttrice de ”L’Isola dei Famosi” sarà per osmosi, sarà per tutto ciò che le due hanno condiviso insieme.

Silvia Toffanin ha dedicato una lettera alla sua migliore amica usando queste parole:

“La prima volta che ci siamo incontrate eravamo in una piccolissima sala prove alle prese con dei passi di danza che nessuna delle due riusciva a memorizzare. Io piangevo, il coreografo urlava e tu da subito hai mostrato la tua capacità di sdrammatizzare. Eravamo negate per la danza, non riuscivamo proprio ad imparare quei balletti anche se dovevamo soltanto muovere la mani, ma per qualche motivo eravamo state scelte noi. Da allora sono passati più di 15 anni e le nostre strade, i nostri passi, in questo caso di vita, si sono sempre incrociati. Siamo davvero tanto fortunate, non smetterò mai di ripeterlo”.

E ha concluso: “Conosco la tua dolcezza ma anche la tua forza e la tua umiltà. Forza Ilary io tifo per te e ti voglio bene“.

Dopo questo messaggio emozionante le due si sono strette, in lacrime, in un profondo abbraccio a dimostrazione dell’affetto che nutrono l’una per l’altra.

Tuttavia, soprattutto queste ultime parole della lettera di Silvia sembrerebbero essere state scritte proprio per il momento difficile che la Blasi sta attraversando ora e siamo sicuri che la vicinanza di una delle sue più care amiche sia fondamentale in questa fase della vita.