Jasmine Carrisi si toglie tutto e rimane in slip, il web implode: “fondoschiena perfetto” – FOTO

Jasmine Carrisi supera le aspettative del suo pubblico e si presenta con le curve di fuori: il fondoschiena ha racimolato il boom di likes

Nel corso degli anni, la primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso è andata incontro ad una trasformazione incredibile. Della giovane che solamente nel 2020 esordiva sul piccolo schermo come giudice di “The Voice Senior”, a ben giudicare, non è rimasto quasi nulla.

La cantante, che sta cercando di ricalcare le orme paterne, sta crescendo non solo in termini professionali, ma anche da un punto di vista strettamente personale.

Sempre più spavalda e sicura di sé, la Carrisi non ha timore di mostrarsi ai suoi fan in tutto il suo insindacabile splendore. Qualche volta, addirittura, Jasmine non trattiene la sua voglia di “esagerare” e si lascia ammirare in pose ed outfit che definire succinti è davvero riduttivo.

La figlia di Albano e Loredana semina il panico sul web: una bellezza da record di likes!

Che cosa ha permesso alla splendida Jasmine Carrisi di guadagnare così tanta fiducia in se stessa? Senza ombra di dubbio, il ricorso alla chirurgia estetica ha decisamente fatto la sua parte in questo impressionante cambiamento.

La figlia di Loredana e Albano, infatti, ha ammesso di essersi concessa qualche ritocchino estetico, in virtù del fatto di voler migliorare alcuni aspetti del suo fisico. In primo luogo le labbra, che la cantante avrebbe “riempito” attraverso un semplice filler.

La sicurezza raggiunta da Jasmine, d’altra parte, si evince chiaramente all’interno della sua ultima pubblicazione su Instagram. Semi svestita, la Carrisi ha fatto l’en plein in termini di apprezzamenti.

Jasmine Carrisi si toglie tutto e rimane in slip: “fondoschiena perfetto” – FOTO

Scatto a bordo piscina per la bellissima figlia di Albano, che attualmente si trova nella città di Ostuni (Puglia). Jasmine Carrisi, rimasta con solamente il bikini addosso, ha offerto ai followers la visuale impagabile del suo didietro.

Un post condiviso da jasmine carrisi (@jasminecarrisi)

Il fondoschiena di marmo non ha mancato di raccogliere gli apprezzamenti del suo pubblico di seguaci, che si sono beati dei quattro scatti della compilation.

Scatenatissima Jasmine, scatenatissimi gli utenti quando si è trattato di commentare le sensazionali foto: “bella e bianca come Ostuni“, “fondoschiena perfetto“, “che vista meravigliosa“.

