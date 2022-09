Laura Pausini, il saluto ai fan dal luogo più improbabile: ecco il vero motivo che l’ha spinta ad andarsene – FOTO

Laura Pausini saluta i fan dal luogo più improbabile. La cantante ha da poco lasciato l’Italia: svelato il motivo

A partire da quel Festival di Sanremo 1993 – nell’ambito del quale si era presentata sul palco con il singolo “La solitudine” – la carriera di Laura Pausini è stata decisamente spianata.

La cantautrice romagnola, che in Italia ha fatto letteralmente il botto in termini di visualizzazioni e di successo di pubblico, è amatissima anche nel resto del mondo. In particolare, la Pausini è divenuta una vera e propria celebrità nei paesi dell’America latina e in Spagna, dove le sue canzoni continuano ad essere tra le più ascoltate delle piattaforme.

Laura Pausini, il commosso saluto alla regina Elisabetta: la FOTO straziante apparsa su Instagram

Al pari di moltissimi altri colleghi dello spettacolo, anche Laura Pausini non ha potuto esimersi dal dedicare un commovente pensiero alla sovrana scomparsa.

Attraverso un semplice collage pubblicato su Instagram, la cantante ha voluto rendere omaggio alla regina che, più di ogni altra, ha inciso nel profondo la storia mondiale. “Ciao elisabetta“: questo il saluto strappalacrime della Pausini.

D’altronde, l’artista sembra avere ben poco tempo da dedicare ai suoi seguaci del web. Come dimostra il recente post da lei condiviso su Instagram, infatti, la cantante ha lasciato l’Italia per recarsi nel luogo più improbabile. Ma quale motivo si cela dietro questa (apparentemente) inspiegabile decisione? Cerchiamo di analizzarlo insieme.

Laura Pausini lascia l’Italia: ecco il vero motivo che l’ha spinta ad andarsene – FOTO

“Un tramonto a Madrid” scrive Laura Pausini nella descrizione dell’immagine da poco postata su Instagram. La cantante, che si trova in una suggestiva terrazza che offre una vista mozzafiato sulla capitale spagnola, sembra davvero al settimo cielo.

Ma per quale ragione l’amata artista si trova proprio a Madrid? La risposta al quesito, in realtà, è ben più semplice del previsto.

La Pausini, infatti, tornerà a ricoprire il ruolo di giudice nell’ambito de “La Voz”, il programma spagnolo equivalente del nostro “The Voice”.

Laura, apprezzatissima sia in Italia che all’estero, si conferma la cantante più popolare del nostro panorama musicale. Un titolo di cui i suoi fan sembrano andare piuttosto fieri: “sei un splendore“, “buon lavoro e buona permanenza a Madrid“.

