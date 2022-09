Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono amici e colleghi da più della metà della loro vita: a distanza di tutto questo tempo, Paolo ha deciso di parlare di lui

Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono conosciuti quando erano davvero giovanissimi e non avrebbero mai pensato che quello sarebbe stato l’inizio di un affetto che li avrebbe accompagnati per tutta la loro vita.

Luca Laurenti e Paolo Bonolis, amici da una vita

Infatti, è cominciato tutto per lavoro e poi hanno continuato a frequentarsi nel loro privato, dove sono diventati grandi amici. Luca era lì quando Paolo ha conosciuto Sonia Bruganelli, ha visto il suo amico innamorarsi e prendere la decisione di convolare a nozze.

Insomma, gli anni stanno passando anche per loro ma l’affetto rimane sempre quello. Nel corso di tutto questo tempo, hanno continuato a lavorare uno accanto all’altro e hanno assistito ai loro reciproci successi, che in qualche modo sono stati sempre di tutti e due.

“Come si fa a non volergli bene”

Il loro legame emoziona tantissime persone. Quei due uomini che in televisione si prendono in giro e si danno sempre del lei, in verità sono amici da decenni e tengono profondamente l’uno all’altro.

Nel corso di una intervista, Paolo ha raccontato quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti di colui che può considerare, senza dubbio, il suo migliore amico.

“Ha un suo modo di pensare diverso dalla consuetudine e questo lo rende molto reale e molto vero. Come si fa a non volergli bene?”

Ed è proprio per questa loro semplicità che sono così tanto amati: sono infatti, sicuramente, il duo preferito del mondo della televisione.