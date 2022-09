Regina Elisabetta, il messaggio commovente per la Queen: “Le siamo grati”, il web in lacrime

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato a tutti l’amaro in bocca, sono tanti i messaggi di cordoglio che in questi giorni stanno facendo il giro del web, in particolare il post di Barack Obama: le sue parole sono toccanti.

Sui social, in tv e sui giornali non si parla d’altro: è morta a 96 anni la Regina Elisabetta dopo ben settant’anni di regno. Nonostante fosse prevedibile, vista la sua età, nessuno era pronto a ricevere una notizia del genere che ha sconvolto il mondo intero.

Il principe Carlo e futuro re ha dichiarato lutto nazionale per circa due settimane e dall’8 settembre, giorno della sua morte, sono state messe in atto tutte le pratiche previste dal protocollo reale.

Addio alla Regina Elisabetta, il comunicato ufficiale dopo la sua morte

Alle 11 del giorno dopo della morte della Regina Elisabetta sarebbe dovuta avvenire l’incoronazione del nuovo re, il principe Carlo. Ma a quanto pare sono avvenute delle modifiche in corso d’opera.

Durante la puntata del 9 settembre di “Mattino 5” sono state condivise delle informazioni riguardo alle disposizioni pubblicate dal figlio della Regina. Nel comunicato si legge che

LE VOLONTÀ DEL SOVRANO SONO QUELLE DI UN PERIODO DI LUTTO NAZIONALE CHE DOVRÀ ESTENDERSI PER UNA SETTIMANA ALLA SETTIMANA SUCCESSIVA AL FUNERALE.

Poi ancora

ALLE 14, ORA ITALIANA, DAI DIVERSI PALAZZI PRESENTI A LONDRA CI SARÀ IL ROYAL GUN SALUTE. I PALAZZI REALI VERRANNO CHIUSI E DOMANI ALLE ORE 19, ORA ITALIANA, AVVERRÀ IL PRIMO DISCORSO DI CARLO III.

Il messaggio di Barack Obama

Dopo aver appreso la notizia della morte della Queen, i social sono stati invasi da messaggi e post dedicati alla sovrana. Tra i tanti è saltato all’occhio quello scritto da Barack Obama che ha condiviso alcuni scatti insieme alla regina, il principe Filippo e sua moglie.

Attraverso un lungo messaggio, l’ex presidente degli Stati Uniti si lascia sopraffare dai ricordi che lo uniscono alla Regina, scrivendo

[…] Come tanti, io e Michelle siamo grati di aver assistito alla devota leadership di Sua Maestà, e siamo stupiti dalla sua eredità di instancabile e dignitoso servizio pubblico. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo del Regno Unito in questo momento difficile.

Il Regno Unito e il mondo intero piange la sua morte, il suo addio è difficile da accettare e mai nessuno potrà abituarsi ad un altro sovrano.

