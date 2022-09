Dove costa di più fare la spesa? La classifica inaspettata sul “caro vita”

Il caro vita fa i conti con la quotidianità, milioni di italiani non riusciranno a coprire le spese fino a Natale a causa dell’aumento spropositato dei prezzi.

Oggi vogliamo indirizzarti verso un acquisto consapevole e farti scoprire qual è la regione italiana dove si spende di più per fare la spesa e dove si spende di meno. Il tasso di inflazione ha toccato i minimi storici, una situazione così allarmante non si vedeva dagli anni ’70. Andare avanti giorno dopo giorno è diventato sempre più difficile, possiamo tranquillamente affermare che milioni di italiani sopravvivono e non vivono come dovrebbero.

Lo Stato aiutata le famiglie in difficoltà come può, i sussidi però spesso non bastano. I bonus e gli incentivi sono davvero tanti ma a conti fatti è poca roba per il singolo rispetto all’enormità del problema che non cessa a diminuire.

Quindi come fare? Bisogna risparmiare

In casa ormai è doveroso adottare degli atteggiamenti consapevoli volti al risparmio. E’ buona norma non sprecare gli alimenti e cercare di riutilizzare gli avanzi in nuove ricette, è bene spegnere tutte le spie degli elettrodomestici (che consumano anche se in disuso), è necessario dosare bene i lavaggi degli abiti, magari evitando (laddove possibile) di azionare la lavatrice tutti i giorni.

Gli accorgimenti sono davvero tanti da osservare e per chi non l’ha mai fatto potrebbe essere un colpo al cuore, ma in questo tempo di crisi è assolutamente necessario. Per quanto riguarda la spesa gli italiani cercano di indirizzarsi verso gli sconti, specie quelli super convenienti. I discount vanno per la maggiore soprattutto se offrono prodotti di qualità a poco prezzo.

Ecco la classifica nazionale stilata da Codacons, su un carrello medio della spesa contenete lo stesso numero e tipologia di prodotti in 17 grandi province italiane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torcha (@torcha)

Come si nota la provincia meno cara è Perugia per arrivare alla provincia più costosa ovvero Milano, una differenza di ben 15 euro che sicuramente a lungo andare fanno la differenza. Il segreto per risparmiare è cercare di acquistare i prodotti sempre scontati e magari farne scorta se hanno una lunga conservazione e scadenza.

