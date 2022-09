“Sei solo pigra”, ragazza che dormiva 14 ore al giorno scopre un tumore

Una diagnosi errata che ha portato la giovanissima Courtney Nettleton ad affrontare due volte la sala operatoria. Ora è in attesa del referto definitivo.

Sentiva di essere stanca, troppo stanca. Passava più della metà della giornata a dormire e riposare. Dopo aver superato le 14 ore di sonno al giorno la giovane ventenne Courtney Nettleton si è rivolta al suo medico di famiglia per una diagnosi. La giovane donna aveva quindi svolto esami del sangue e routine di controllo. Tutto negativo, fino a quando l’esito del laboratorio non ha svelato un brutto male.

Le condizione di Courtney non sono migliorante e dopo qualche settimana ha notato una formazione al collo. Un nodulo che diagnosticava senza se e senza ma un tumore alla tiroide. Subito l’intervento d’urgenza in ospedale per cercare di rimediare quanto più possibile. La ventenne, come riporta Leggo ha riferito di essere stata trattata con superficialità dal medico di medicina generale: “Il cancro alla tiroide è raro, tuttavia, sapevo nel profondo che qualcosa non andava e sentirmi dire che si trattava solo di pigrizia adolescenziale dai medici era incredibilmente frustrante”, avrebbe riferito.

Il post su Instagram esprime la sua frustrazione, in attesa dell’esito della seconda biopsia

Si pensava fosse solo stanchezza ma Courtney nel suo profondo si sentiva di non stare bene. Non erano normali tutte quelle ore di sonno e quella stanchezza che a vent’anni neanche si dovrebbe sentire. Inizialmente il suo medico di famiglia l’ha rimandata a casa senza diagnosi. Successivamente Courtney si sarebbe sentita altri sintomi tra cui acne, malumore, dolore e rigidità del collo. Sono stati degli amici della ragazza a rendersi conto che il suo collo presentava una formazione non propriamente normale.

Courtney sarebbe allora andata a fare un’ecografia e da lì si sarebbe scoperta la diagnosi. Un intervento chirurgico e un ciclo di radioterapia che ha costretto la giovane ragazza a letto. Poi il secondo intervento chirurgico e ora è in attesa dell’esito della seconda biopsia con la speranza di aver superato del tutto la malattia.

