“Sei un uragano” Shaila Gatta e l’allenamento bollente in spiaggia. È una statua che volteggia: da impazzire – VIDEO

Shaila Gatta torna su Instagram con un allenamento di fine estate. Impossibile restare lucidi davanti a lei

Abbiamo imparato a conoscerla sul bancone di “Striscia la Notizia” sul quale ha dimostrato tutta la sua bravura in fatto di danza oltre che la sua bellezza statuaria. Parliamo dell’ex velina mora Shaila Gatta che insieme alla compagna Mikaela Neaze Silva sono state definite le veline dei record. Hanno totalizzato così tante presenze nel tg satirico di Antonio Ricci che restano imbattute.

Oggi che l’esperienza nella trasmissione di Canale 5 è terminata, Shaila continua a far battere il cuore dei suoi fan grazie ai social. È grazie a Instagram che possiamo continuare a vedere le sue performance.

I fan amano l’ex velina. Su Instagram è ovazione

Acrobazie, movenze sexy, scatti da capogiro e una straordinaria bellezza. Questi sono i “segreti” che fanno di Shaila Gatta una delle belle più seguite dei social. Per lei quasi 900 mila follower che non vedono l’ora di poter ammirare contenuti sempre nuovi, per i quali sanno che non rimarranno delusi.

A far da contorno anche il gossip. Shaila, infatti, ha chiuso da poco la sua relazione con Leonardo Blanchard senza però farsi “rovinare” l’estate. Si è fatta vedere, infatti, più scatenata che mai per tutto il tempo della bella stagione. E anche ora che sta volgendo al termine non ci risparmia la sua vitalità ed il suo fisico da statua.

Shaila Gatta, allenamento da crepacuore in spiaggia: il VIDEO

Energia da vendere, un fisico da capogiro e movenze che attirano lo sguardo come una calamita. Questi gli elementi che fanno dell’ultimo video pubblicato su Instagram da Shaila Gatta, un vero successo. L’ex velina si allena sulla spiaggia sponsorizzando anche degli integratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Ai fan poco importa però: gli occhi sono concentrati tutti su di lei che sembra essere una statua che volteggia. Un fisico così perfetto che non sembra quasi vero: addominali scolpiti, forme che si fanno apprezzare nel mini-bikini che indossa ed Instagram collassa.

“Sei un uragano”

Uno dei tanti commenti che descrivono le emozioni che si provano nel guardarla. I follower sono tutti pazzi della ballerina. Per lei solo complimenti e parole di ammirazione.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO