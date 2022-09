Silvia Toffanin sta per tornare con il doppio appuntamento nel weekend di “Verissimo” dove non mancheranno sorprese e novità: scopriamo chi saranno le prime due ospiti

Dopo il grande annuncio fatto da parte di Mediaset che ha confermato il doppio appuntamento per “Verissimo” e quindi per Silvia Toffanin, la conduttrice è pronta a tornare a fare compagnia ai telespettatori che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nella stagione che sta per iniziare.

Non mancheranno le sorprese, si parlerà senza dubbio di reality e gossip, in particolare della separazione tra Ilary e Totti. Il pubblico è curioso di sapere se l’ex letterina e amica della Toffanin rivelerà la verità in diretta.

Verissimo, la richiesta di Francesco Totti

Da mesi Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati i protagonisti del gossip dopo aver annunciato la loro separazione che ha sorpreso tutti. Dopo aver trascorso l’estate divisi, i due hanno iniziato le pratiche del divorzio.

Da settimane si vocifera che la conduttrice romana, amica di Silvia Toffanin, volesse andare a “Verissimo” per raccontare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio. Il Pupone, però, sembra averla fermata chiedendo esplicitamente di non alimentare ancora di più i media che hanno già parlato molto della vicenda.

Colpo di scena, le ospiti della prima puntata

Così, almeno per il momento, Silvia Toffanin dovrà fare a meno della sua cara amica Ilary nello studio di “Verissimo” e invitare qualcun altro al suo posto.

Le ospiti della prima puntata del programma d’intrattenimento, che andrà in onda sabato 10 settembre, saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del “Grande Fratello Vip”.

È quanto si legge sul settimanale Chi che riporta

Quali saranno le prime due ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande Fratello Vip

Poi ancora

In quella puntata non mancheranno le sorprese

Il web avrebbe pensato a Pamela Prati, una dei concorrenti della prossima edizione del

“Grande fratello vip” che non vede l’ora di raccontare la sua storia e il cambiamento avvenuto nella sua vita negli ultimi sei anni.

Le luci in studio stanno per accendersi, Silvia Toffanin fa il pieno di energie ed è pronta a tornare fresca e sul pezzo dopo tre mesi di pausa. E voi, scaldate il divano: che la nuova stagione abbia inizio.

