“Il mio sogno” Veronica Ruggeri non riesce a trattenere l’emozione: è stato indimenticabile -VIDEO

Veronica Ruggeri sta per tornare su Italia 1 a “Le Iene” ma nell’attesa condivide con i fan un video speciale: come ha trascorso le vacanze.

L’abbiamo conosciuta nel 2013 quando per la prima volta ha intrapreso il percorso da presentatrice nel mondo di “Le Iene”. Da quel momento non l’abbiamo più lasciata e ogni anno non vediamo l’ora di seguirla.

Stiamo parlando di Veronica Ruggeri inviata e conduttrice del programma su Italia 1 che con il suo talento, impegno e determinazione ha conquistato milioni di italiani che la supportano e sostengono in ogni situazione. Nell’attesa di rivederla in tv, scopriamo cosa ha combinato durante l’estate insieme al suo compagno di vita.

Veronica Ruggeri e il suo grande amore

“Le Iene” per Veronica Ruggeri non è stata soltanto un’occasione per farsi conoscere e mettersi in gioco, ma Cupido che le ha fatto incontrare il suo grande amore.

La presentatrice negli studi del programma ha intrapreso una relazione con Nicolò De Devitiis, anche lui inviato. I due sono molto innamorati, complici e molto amati dal pubblico che fa il tifo per loro. Sui social si mostrano insieme in molte occasioni, non solo a lavoro ma anche lontano dai riflettori.

Dove hanno trascorso le vacanze 2022

Da quando stanno insieme, ogni anno Veronica e Nicolò scelgono un posto nel mondo e lo vanno ad esplorare. Sono entrambi molto curiosi e sempre pronti a conoscere il prossimo, tradizioni diverse e luoghi incantati.

La meta scelta per l’estate 2022 è stata Route 66 e la Ruggeri ha appena pubblicato un video in cui sono stati raccolti i momenti migliori del viaggio. Il filmato è diventato virale e come didascalia ha scritto

Che viaggio

Dopo aver catturato le immagini, qualche follower non ha esitato a lasciare messaggi e commenti sotto al post scrivendo

che meraviglia, è il mio sogno

Poi ancora

INSIEME SIETE UN SOGNO

Non poteva mancare il commento da parte del fidanzato che ha affermato

che nostalgia

Insomma, sembra proprio che la coppia di inviati non si sia annoiata durante l’estate e, dopo aver fatto il pieno di energie, è pronta a tornare in studio con tante novità. E voi siete pronti a seguire il programma più amato degli ultimi anni? Manca poco all’inizio.

