“Una decisione difficile” Andrea Bocelli la decisione della figlia: “Chiusa per sempre”

A tu per tu con il cambiamento: Andrea Bocelli confessa quale sarà la sua reazione dopo aver scoperto le intenzioni della persona per lui più importante.

Entrato ancor di più a far parte dell’immaginario musicale popolare italiano, grazie alle emozionanti corde di “Con te partirò” – brano presentato al “Festival di Sanremo” nel 1995 – il tenore di origini toscane è divenuto con gli anni un punto di riferimento anche per le più liriche rappresentazioni, riuscendo – al contempo – a far dialogare con successo il suo talento con uno scenario moderno e contemporaneo. Da “Vivo per lei”, citando una delle sue memorabili collaborazioni con Giorgia, Andrea Bocelli ha assiduamente lavorato al fianco di grandi artisti su scala internazionale.

Andrea Bocelli in famiglia, un desiderio non programmato

Ad oggi, fra i numerosi progetti dedicati al suo amore più grande – quello per la musica – l’artista canoro classe 1958 ha scelto di condividere con i suoi fan più fedeli anche alcuni aneddoti riguardanti la sua vita privata, e in particolare la sua meravigliosa famiglia.

Su Instagram sono numerosi gli scatti in cui il tenore appare assieme alla moglie, Veronica Berti – ferrarese di nascita e che ama dedicarsi alla sua attività balneare dalla suggestiva località di Forte Dei Marmi. Nel 2012, dal loro amore, nasce Virginia. La loro primogenita ha ora dieci anni e aveva iniziato, proprio in questo 2022, ad avvicinarsi alla recitazione prendendo attivamente parte alla seconda stagione serie televisiva di “Doc – Nelle Tue Mani“.

Andrea Bocelli rivela cosa le succederà: da adesso in poi

Eppure – dopo aver recitato nelle vesti della piccola Gaia con Luca Argentero, gettonato protagonista del format televisivo – Virginia pare abbia espresso le sue volontà riguardati il suo percorso futuro. La notizia però starebbe gradualmente emergendo, di fronte al loro spassionato pubblico, soltanto in queste ultime settimane.

La sorpresa di queste ore avrebbe pertanto visto il coinvolgimento soltanto della nata in primavera di una decade fa, Virginia. La quale avrebbe infine confessato al papà di voler prendere i voti.

“UNA SCELTA DIFFICILE”

Ma a quanto pare ben ponderata, almeno secondo l’opinione dei primi fan trovatisi di fronte alla scoperta. Le intenzioni del tenore, come quelle della sua compagna di vita, sarebbero – a tal proposito – di rispettare il desiderio della figlia, anche qualora lei scelga definitivamente di intraprendere tale percorso verso la fede.

Nel frattempo risale soltanto a un giorno fa l’inaugurazione dell’ultimo progetto artistico del tenore. È finalmente disponibile il pre-order di “A Family Christmas”. Un potente elogio alla famiglia attraverso la musica. E che vedrà – prossimamente – la pubblicazione del loro primo album dedicato alla reinterpretazione di classici in grado di evocare – con poche note – la bellezza dell’atmosfera natalizia.

