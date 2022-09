Francesca Pascale, la ex di Berlusconi via di casa: prende la decisione clamorosa

Francesca Pascale è finita al centro del mirino con un retroscena clamoroso sulla sua vita privata. Lascia la sua casa: decisione senza precedenti.

Cambiamento epocale per Francesca Pascale. L’ex di Berlusconi ha preso una decisione clamorosa che riguarda la sua vita privata a seguito della quale lascia la sua abitazione.

37 anni, di Napoli, il suo volto è diventato conosciuto nel settore dello spettacolo e della politica nonché per la sua love story con il leader di Forza Italia.

Chiusa questa relazione, ha iniziato un nuovo cammino al fianco della cantante Paola Turci dal 2020: dopo due anni, le due si sono unite in matrimonio in Toscana con una cerimonia celebrata in mezzo alla natura. In queste ore sta catalizzando l’attenzione con una scelta inaspettata.

Francesca Pascale, clamorosa decisione

Seguita da ben 20 mila follower su Instagram, la Pascale condivide spesso momenti passati con la Turci. Proprio in merito alla sua vita personale, un colpo di scena clamoroso sta monopolizzando i riflettori.

La 37enne sembra, infatti, pronta a lasciare la sua casa per spostarsi in un’altra città. A farle battere il cuore sarebbe un altro posto: si tratta di Firenze, dove sembra sia prossima a comprare casa, vicino al Museo del Bargello.

Francesca Pascale: cambiamento epocale

Secondo le indiscrezioni diffusesi, la Pascale avrebbe già firmato l’atto preliminare per l’acquisto di un immobile situato nel capoluogo toscano.

La casa sarebbe di proprietà di Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina. Attualmente residente nei pressi di Siena, l’ex di Berlusconi si sposterebbe a Firenze, potendo così vivere in una casa vicina a uno dei musei di scultura più importanti del Bel Paese.

la pascale abiterà a due passi Museo del Bargello.

Una grande novità che dimostra la grande passione della 37enne per gli immobili, ereditata dall’ex Presidente del Consiglio con cui è stata legata per ben 9 anni. Era stato lui stesso ad annunciare la storia con la Pascale nel 2011: poi nel marzo del 2020 – con un comunicato stampa – è stata comunicata la rottura.

