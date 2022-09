Ida Platano ammette ciò di cui ha “davvero bisogno”. Pubblico sbigottito, mai vista così – VIDEO

Ida Platano non resiste e confessa ai followers ciò di cui ha davvero bisogno: il pubblico non l’aveva mai vista in simili condizioni

Ormai non è più possibile immaginare una puntata di “Uomini e Donne” senza il contributo della sua dama più celebre. Ida Platano, 41enne residente a Brescia, ha animato per anni le dinamiche dello studio proprio grazie alle frequentazioni da lei intrecciate pubblicamente.

Sfortunatissima per quel che concerne la sfera sentimentale, la dama si consola con una serie di altre soddisfazioni che, sicuramente, contribuiscono a mitigare il dolore dato dall’assenza di un compagno. Suo figlio Samuel e il lavoro come parrucchiera, indubbiamente, sono in cima a questa lista.

Eppure, anche per la splendida Ida i momenti di sconforto non mancano di far capolino nella sua quotidianità. Proprio di recente, attraverso un video, la Platano ha confidato al pubblico ciò di cui avrebbe “davvero bisogno“.

Ida Platano torna a frequentare Alessandro Vicinanza: le anticipazioni smascherano tutto

Se il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri si è proposto – senza successo – alla bella tronista Federica Aversano, Ida Platano non ha perso tempo ed è tornata a frequentare Alessandro Vicinanza, sua ex fiamma.

Stando alle anticipazioni di “Uomini e Donne”, i due sarebbero addirittura arrivati a condividere un bacio durante un’uscita. In studio, indubbiamente, le reazioni degli opinionisti non si saranno fatte attendere a lungo.

Nonostante tutto sembri andare per il verso giusto, tramite i social la dama ha recentemente manifestato un malessere tutt’altro che in via di guarigione. Le Instagram stories apparse nelle scorse ore la immortalano in una condizione totalmente inaspettata.

Ida Platano ammette ciò di cui ha “davvero bisogno”: mai vista così – VIDEO

Il pubblico di Canale Cinque è abituato ad ammirare Ida in tutto il suo splendore, sia durante le registrazioni del dating show che all’interno dei post social. Nelle recenti Instagram stories, tuttavia, il volto della dama appare completamente diverso rispetto al solito.

Stanchissima e spossata, la dama non ha mancato di confidarsi con i suoi affezionati ammiratori:

“Oggi non ce la faccio proprio. Datemi un cuscino, è tutto ciò di cui ho bisogno”.

Molto probabilmente, la mamma di Samuele ha solamente bisogno di riposare e di recuperare a pieno le energie. La sua routine, frenetica e martellante, necessita di subire una battuta d’arresto.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO