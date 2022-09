IperTosano sforna l’offerta più attesa della stagione: “Menu da leccarsi i baffi!”. Manca pochissimo

Mancano poche settimane alla grande offerta dell’anno, serve farne scorta in vista della prossima festa che mobiliterà il Paese.

Si tratta di una delle catene del Triveneto più amate dai clienti delle province di Brescia, Ferrara, Mantova, Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso.

Dal 1970 IperTosano ha avuto un exploit incredibile diffondendosi a macchia d’olio grazie la sua incredibile offerta incentrata su prodotti Made in Italy e chilometro 0 spesso proposti a prezzi scontatissimi a cui è impossibile rinunciare.

Avete visto l’offerta di ottobre? Da non crederci! Sul web i clienti sembrano impazziti, vediamo subito di cosa si tratta.

Code chilometriche da IperTosano, clienti euforici

Sembra presto visto che siamo solo alla seconda settimana di settembre, eppure ottobre è già dietro l’angolo e manca pochissimo anche all’Oktoberfest che negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia sotto la spinta delle vicine Austria e Germania.

Per questa grande ricorrenza gastronomica IperTosano ha pensato bene di proporre nei suoi store tre prodotti che per la festa non possono mancare. Ha dato l’annuncio ieri sui social, serve però farsi un promemoria per non lasciarsi scappare neppure un singolo articolo.

IperTosano, conto alla rovescia: manca pochissimo!

Oktoberfest vuol dire birra, bretzel e stinco cotto. Cosa c’è di meglio quindi che trovarli freschissimi e scontati in occasione della festa tedesca per antonomasia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iper Tosano (@ipertosano_official)

Se anche voi siete festaioli e volete festeggiare a casa con gli amici allora segnatevi questa data: 3 ottobre! Non avere già l’acquolina in bocca? Vediamo la descrizione lasciata dai Smm della catena sul profilo Instagram.

Per l’Oktoberfest abbiamo preparato un menu da leccarsi i baffi! Iniziamo con un “must”: il bretzel! Golosissimo, profumato e buono in ogni momento della giornata! BRETZEL – 0,38 € al pezzo.

E se questo prezzo allettante non vi bastasse allora eccovi accontentati: stinco cotto a 4,50 euro e Ceres Strong Ale 3×33 cl a 3,90 €. Le scorte non sono infinite quindi la catena ha dato l’avviso a tempo debito per tutti quelli che non vogliono lasciarsi scappare un affare così conveniente.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA. – IL VIDEO