Jasmine Carrisi, il gesto di Romina Power l’ha lasciata a bocca aperta. Fan scioccati, chissà cosa ne pensa Loredana…

Un gesto plateale ma quanto inaspettato coglie in flagrante Romina Power: la reazione di Jasmine Carrisi e della mamma Loredana non tardano ad arrivare.

Le serate estive dedicate alla musica sul palco di “Battiti Live” hanno visto talvolta la primogenita di casa Lecciso-Carrisi al centro dei rumors, ma anche nella direzione giusta per inseguire i suoi sogni nel cassetto. Dopo l’ultima intervista di Jasmine Carrisi rilasciata appena tre settimane fa a “Estate In Diretta”, ora un altro avvenimento avrebbe attirato, non solo l’attenzione dei suoi fan, ma anche quello di due colonne portanti della sua vita. Una di queste, reputata dal pubblico, come “del tutto inaspettata“.

Jasmine Carrisi fra Romina e Loredana: verso il gesto inatteso

Nonostante “il peso di questo marchio“, come lo stesso papà Al Bano aveva scelto di definire la vita della figlia cresciuta sotto la pressione delle attenzioni pubbliche riservate a due genitori famosi, Jasmine avrebbe al contempo dimostrato nel corso, soprattutto, degli ultimi due anni di divertirsi e amare quello che fa.

La scelta di portare avanti gli studi e di muoversi con naturalezza in un entourage sotto i riflettori, come ha sottolineato di risposta la giovane artista canora rivelandosi alle telecamere della Rai, è stata una decisione “personale”. Nonostante – abbia infine voluto puntualizzare – il suo cuore resti conquistato dal desiderio di poter continuare a intraprendere una soddisfacente carriera nella musica.

Oltre a questo, però, un’altra propensione nell’animo della carismatica ventunenne risulterebbe non scontata. Ossia, quella di immergersi in panorami mozzafiato a stretto contatto con la natura. Una somiglianza questa, con “l’altra sponda della famiglia“, che non è riuscita a passare inosservata, proprio negli ultimi giorni.

Jasmine Carrisi e Romina, cosa l’ha lasciata a bocca aperta: il gesto

Sotto gli occhi attoniti di Loredana i fan di Jasmine avrebbero quindi scoperto un legame di crescente sintonia tra la giovane artista, ex concorrente di “The Voice Senior” presentatasi al fianco di Al Bano, e Romina Power. Che sia un condizionamento reciproco?

La stima di Jasmine nei confronti del grande amore del suo papà è ora sotto gli occhi di tutti. Sul profilo Instagram di Romina si può infatti facilmente individuale il suo follow – e quello delle fan page a lei dedicate sulla piattaforma – nei confronti di Jasmine.

“C’È LA PROVA..”

Questo è certo, sottolineano in conclusione i suoi ascoltatori, ma come avrà reagito la mamma della sognatrice nata sotto il segno dei Gemelli?

Per il momento – in seguito ad aver espresso il suo desiderio di tornare in tv con la figlia – sembra che non ci sia nessuna reazione ufficiale da parte di Loredana Lecciso. Nonostante i precedenti dissapori con Romina e la consecutiva ricerca di un equilibrio nella loro famiglia ad oggi inevitabilmente allargata.

