Luisa Corna lo rivela a tutti, manca poco al momento più atteso: “Ritorno …”

Luisa Corna ritorna su Instagram e con il suo messaggio commuove tutti. Un momento davvero intenso sta per arrivare

Estate di eventi ed esibizioni anche per Luisa Corna, la magica artista che ha girato tantissime piazze d’Italia portando il suo talento e la sua voce incredibile con un calore di pubblico che non manca mai. Proprio a lei è toccato sostituire all’ultimo momento un grande artista e nemmeno in questo caso ha dato delusioni, anzi.

Nonostante solo 24 ore di preavviso per via di problemi di salute che hanno costretto Edoardo Vianello a dare forfait all’ultimo, Luisa Corna non si è tirata indietro e ha accettato la “sfida”. Solo applausi e tanti complimenti per lei che ora si appresta a vivere un altro momento pieno di emozioni.

L’annuncio su Instagram: ecco l’appuntamento da non perdere

È proprio Luisa Corna che dal suo profilo lo ha annunciato a tutti. In questo mese è previsto un appuntamento importantissimo e pieno di emozioni. Si tratta del consueto spettacolo dedicato a Mia Martini, la celebre artista morta nel 1995 nel pieno del suo successo artistico dopo il ritorno sulle scene.

L’appuntamento da segnare è per il 24 settembre al Teatro Manzoni di Milano con “Buon Compleanno Mimi’”. Un modo per ricordare la sorella di Loredana Bertè con tutti i suoi più grandi successi riproposti da tanti protagonisti della scena musicale italiana.

Luisa Corna e l’omaggio a Mia Martini

Avrebbe compiuto 75 anni Mia Martini se fosse stata in vita e così a pochi giorni dal suo compleanno amici e colleghi la vogliono ricordare attraverso i suoi componimenti più belli ed intensi che restano impressi nella mente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Corna (@luisa_corna)

“Diversi protagonisti del panorama musicale omaggeranno la grande Mia Martini interpretando alcuni dei suoi brani più significativi. Vi aspettiamo!”

L’annuncio di Luisa Corna tramite il suo profilo Instagram. Era il maggio del 1995 quando Mimì fu trovata senza vita nel suo appartamento a seguito dell’irruzione dei vigili del fuoco chiamati dal manager per via della sua irreperibilità. Le cuffie nelle orecchie ed il braccio rivolto verso il telefono.

Per le Procura di Busto Arsizio il decesso arrivato a soli 47 anni era per arresto cardiaco da overdose di stupefacenti, in particolare cocaina. Per la sorella Loredana le cose non andarono così. lo ha detto pubblicamente in alcune interviste puntando il dito verso il padre accusato di aver visto il corpo di Mimì pieno di lividi e di non aver fatto nulla.

MICHELLE HUNZIKER, LE ULTIME NOVITÀ SULL’ADDIO A TRUSSARDI. IL VIDEO