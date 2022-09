Maria De Filippi lo confessa con la voce rotta dal pianto: “mio figlio mi ha fatto il regalo più bello” VIDEO da lacrime

Maria De Filippi si è lasciata andare a una confessione da lacrime. Con la voce rotta dal pianto ha svelato un retroscena inedito dalla sua vita personale.

60 anni, tra le conduttrici più amate dello spettacolo. Maria De Filippi è uno dei volti di punta di Mediaset: i suoi programmi sono seguitissimi, tanto che ha scritto la storia contemporanea della televisione.

Da “C’è posta per te” a “Uomini e donne”, ad “Amici”, i suoi programmi sono capaci di conquistare share incredibili.

Presentatrice e conduttrice, oltre ai tanti successi professionali conquistati nella vita, la classe 1961 ha costruito una splendida famiglia al fianco di Maurizio Costanzo, con cui ha adottato Gabriele nel 1992.

Oggi 30enne, i due sono legati da un profondo rapporto, andando molto d’accordo tanto da lavorare insieme. Il giovane è impegnato nella “Fascino PGT”, casa di produzione appartenente per il 50% alla conduttrice, ricoprendo il ruolo di giornalista, autore e assistente.

È proprio il figlio della De Filippi il protagonista della rivelazione da pianto condivisa dei lei stessa durante un’ospitata a “Verissimo”.

Maria De Filippi, voce rotta dal pianto: confessione sorprendente

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Maria De Filippi si è lasciata andare con una confessione a cuore aperto legata al figlio Gabriele.

In particolare la conduttrice si è dimostrata molto orgogliosa del 30enne per via di una sua scelta: in occasione delle festività natalizie, il ragazzo non manca mai a casa dei genitori. Per Maria questa rappresenta non una decisione obbligatoria, ma volontaria: per lei è il regalo più bello in assoluto.

Maria De Filippi: il rapporto con il figlio adottivo

La De Filippi ha condiviso con la Toffanin forti emozioni nel ricordarsi quanto il figlio si dimostri affettuoso con lei, non mancando a casa ogni Natale.

La conduttrice ha poi ricordato con tanta commozione anche il momento in cui il figlio è arrivato nella sua vita e il loro primo Natale passato insieme. 13enne, Gabriele ha portato subito allegria, ma non solo.

quel natale lo ricordo con tanti lego

Il racconto della conduttrice che ha così riportato alla mente come la sua casa sia stata subito tempestata di giochi a seguito dell’arrivo del figlio, donandole una gioia immensa e cambiando così per sempre la sua vita.

