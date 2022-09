Meghan assente a Balmoral: il no arrivato con una telefonata proprio da LUI e la reazione clamorosa

Vietato a Meghan di essere al capezzale della Regina: ecco chi ha imposto il veto e perché. Scandalo nella Royal Family

L’Inghilterra è in lutto per la morte della Regina Elisabetta II che si è spenta nel pomeriggio dell’8 settembre, e nel frattempo festeggia, anche, l’incoronazione del nuovo Re. È Carlo III il nuovo monarca del Regno Unito che questo pomeriggio ha ricevuto l’investitura nel Palazzo di Saint James, a Londra.

Nel discorso di Re Carlo c’è stato spazio per William e Kate che sono stati designati come Principe e Principessa del Galles. Carlo non dimentica anche l’altro figlio, Harry e la sua consorte. Per loro parole più tenui, amorevoli agli occhi dei sudditi ma che indicano una certa distanza rispetto al regno.

Carlo, infatti, ha detto: “Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire la loro vita all’estero”. Ma cosa si nasconde dietro tutto questo? L’inaspettato.

Harry da solo al capezzale della nonna

Come sempre Meghan Markle indirettamente ha saputo ritagliarsi un angolo, non indifferente, anche nelle vicende che ruotano intorno alla morte di Elisabetta. Come tutti sanno, ormai, lei non è andata al castello di Balmoral, in Scozia, al capezzale della Regina.

Harry è arrivato da solo, per ultimo, oltre le 20 quando la notizia della morte di sua maestà era ormai di dominio pubblico in tutto il mondo. Perché questa scelta e questo ritardo? A meno di 48 ore emergono le prime indiscrezioni.

Per Meghan ci sarebbe stato un veto. Vietato per lei presentarsi al castello negli ultimi minuti di vita della Regina. Ma perché e soprattutto chi ha detto no alla sua presenza ?

Il veto su Meghan a Balmoral: la verità

Sarebbe stato proprio il nuovo Re ad imporre ad Harry di salutare la nonna, per l’ultima volta, da solo, senza la presenza della sua Meghan. È questa la versione che trapela dai media britannici che spiegano che proprio Carlo abbia chiesto alla duchessa di Sussex di non presenziare al capezzale di sua madre nella tenuta scozzese.

Attraverso una telefonata del nuovo Re, Harry ha appreso che la presenza di sua moglie non sarebbe stata gradita a Balmoral.

“Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste”

ha rivelato il Sun che spiega che vista la situazione era meglio che fossero presenti solo i parenti stretti e che anche Kate non avrebbe accompagnato William. Senza giri di parole, infine, Carlo ha detto al figlio che “Meghan non sarebbe stata la benvenuta”.

