Mercedesz Henger, dopo il periodo di crisi vissuto all’Isola dei Famosi, è risorta come una fenice dalle sue ceneri: il racconto sui social ha spiazzato tutti

Mercedesz Henger è ritornata in televisione dopo un periodo di lontananza. Infatti, tra reality e ospitate pomeridiane dove spesso ha messo in piazza la sua vita – che da sempre è stata di dominio pubblico – è tornata in uno dei reality che ha segnato la sua carriera: l’Isola dei Famosi.

Mercedesz Henger, la sua seconda volta all’Isola

La prima volta, Mercedesz ha dato prova di grande resistenza. Ha dimostrato di essere una donna forte e indipendente e, proprio per tutti questi motivi, Ilary Blasi l’ha scelta per ripetere l’esperienza nel corso dell’ultima edizione che è andata in onda.

Mercedesz è stata scelta per partecipare di nuovo a questo reality con un obiettivo: fare breccia nei cuori di alcuni ragazzi del programma. Alla fine, però, è stato uno di loro a conquistare lei. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, che con la sua simpatia, ha spiazzato la figlia di Eva Henger al punto tale da farle cominciare uno spietato corteggiamento.

Mercedesz Henger racconta la sua estate

Edoardo non sapeva se fidarsi e le aveva promesso che fuori avrebbero approfondito la loro conoscenza, ma da quello che sembra, i due non si sono più incontrati e hanno intrapreso due strade completamente differenti.

Mercedesz ha fatto un box delle domande sui social per parlare un po’ con i suoi followers ora che l’estate è giunta a capolinea. Forse per la prima volta dopo tanto tempo, Mercedesz non ha avuto un uomo affianco e si è dedicata soltanto alla mamma, con cui ha ricucito i rapporti, e alla sorellina che ogni giorno diventa sempre di più una donna.

“Sono molto felice in questo periodo. Ho passato l’estate con la mia famiglia e con i miei amici, è stata la migliore della mia vita”

Questa è stata la sua risposta alla domanda: “come è stata la tua estate?”. Mercedesz, alla fine, ha trovato il modo per godersi la vita ed essere felice.