Michelle Hunziker, il suo dolore più grande: “E’ un lutto da affrontare”

Michelle Hunziker si sfoga con il pubblico che da anni la segue e supporta: sta soffrendo molto a causa della fine del secondo matrimonio

Il 2022 per Michelle Hunziker è stato un anno particolare sotto vari punti di vista. Mentre la sua carriera sta andando a gonfie vele, lo dimostra il successo dei suoi programmi che stanno per tornare, in ambito sentimentale le cose sembrano andare diversamente.

La conduttrice qualche mese ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale di essersi separata dal secondo marito Tomaso Trussardi, padre delle figlie Sole e Celeste. I due sono stati insieme dieci anni ed hanno vissuto momenti indimenticabili.

Michelle Hunziker, la dichiarazione sconvolgente

Anche se inizialmente si è mostrata convinta della scelta fatta, a distanza di mesi Michelle sembra aver cambiato idea tanto da dichiararsi una fallita.

In una delle ultime interviste avrebbe affermato

Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno vissuto una storia d’amore unica che nessuno potrà mai dimenticare, soprattutto la conduttrice che ringrazierà sempre il suo ex marito per averla salvata da un periodo buio della sua vita. L’ex modella aveva già alle spalle un divorzio con Eros Ramazzotti, il suo primo grande amore.

Il ritorno di fiamma

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha iniziato una relazione con Giovanni Angiolini. La storia, però, sarebbe già giunta al capolinea.

Eppure, in quel di Sardegna i due sembravano molto affiatati tanto che la conduttrice avrebbe fatto conoscere il chirurgo alle figlie. E non finisce qui, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio sui social.

L’ex moglie di Trussardi avrebbe pubblicato una storia su Instagram dove avrebbe mostrato la fede nuziale. Qualcuno, quindi, avrebbe alluso ad un ritorno di fiamma con l’imprenditore.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli al riguardo. Per adesso, però, la Hunziker sembra voler rimanere in silenzio visto che si tratta di un argomento delicato. E voi cosa ne pensate?

MICHELLE HUNZIKER, LE ULTIME NOVITÀ SULL’ADDIO A TRUSSARDI. IL VIDEO