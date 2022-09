Venezia 79, red carpet “Blonde” per Rocío Muñoz Morales: l’incontro con IL DIVO manda in visibilio il web

La madrina del “Festival del Cinema” ieri ha avuto l’onore di poter stringere la mano e scattare qualche foto con l’attore idolo delle folle.

Ieri è andata in scena la penultima giornata di questo “Festival del Cinema di Venezia” che più di ogni altro anno ha visto sfilare un numero maggiore di influencer che attori. I grandi nomi però non sono mancati per la grande gioia del pubblico presente in sala e anche per i telespettatori che hanno avuto modo di apprezzare il tappeto rosso di grandi celebrities nazionali e non solo.

Madrina del Festival 79 la bellissima modella e attrice Rocío Muñoz Morales che ieri ha sfilato, e ammaliato, i fan esibendo un elegantissimo abito nero targato Moschino con maniche a palloncino e decorazioni di perline intasiate a mano con foggia a candelabro. Cartier invece le ha impreziosito lobi e mani.

Sul red carpet ha sfilato anche LUI: tutti muti per Brad Pitt

Ieri a grande sorpresa è sceso al Lido anche Brad Pitt che ha mandando in delirio i fan, ma non solo.

L’attore è arrivato a sorpresa al “Festival” dopo alcuni rumor trapelati nei giorni scorsi. Non ha però sfilato in veste di attore ma bensì di produttore per il film ‘Blonde’ di Andrew Dominik, presentato in concorso, e che ha visto come protagonista Ana de Armas.

Il divo è arrivato con uno smoking scuro, occhiali da sole e sneaker Adidas bianche e nere. Un successone che ha mandato fuori di testa anche Rocío.

Rocío, il selfie con Brad è unico. Il più emozionante di tutti!

Ovviamente non appena l’attore ha terminato di camminare sul tappeto rosso ha cercato la madrina dell’evento per stringerle la mano e scattare qualche foto istituzionali.

Lo sguardo della compagna di Raoul è impostato e serio ma si nota negli occhi che cerca con tutta le forze di non svenire di fronte la bellezza statuaria del divo, che con il suo fascino ha incantato la Mostra del Cinema con spessore e contenuti incredibili.

Si capisce l’umore di Rocío anche dalla didascalia che ha usato per condividere l’incontro con Brad:

Red carpet “Blonde”. Nice to meet you Brad 😜

Non ci resta ora che capire che cosa i due si sono detti nel breve scambio di battute che hanno avuto al momento dell’incontro. Avrà ancora occhi solo per il padre delle sue figlie dopo aver avuto un incontro ravvicinato con Brad?

