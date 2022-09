Suor Cristina anni fa ha spiazzato un Paese intero con la sua storia e con la sua voce: a distanza di tutto questo tempo, scopriamo che fine ha fatto

Cristina Scuccia è una cantante siciliana di 34 anni che, molto tempo fa, ha spiazzato tutti partecipando alla seconda edizione di The Voice. Il programma che va in onda ogni anno su Rai Uno, è un format piuttosto particolare. Infatti, come suggerisce il nome stesso, i concorrenti vengono scelti soltanto in base alla voce. I giudici sono girati per tutto il tempo, quando decidono di volere questa persona nel proprio team, si girano e hanno modo di vederla.

Suor Cristina, una voce ogni oltre limite

Nel 2014, fu la volta di Suor Cristina. J-Ax, giudice di allora, la prese nella sua squadra e fu piuttosto sorpreso di scoprire che dietro a quella voce così tanto incredibile si nascondeva una suora. Da allora, la sua vita ha rischiato di cambiare per sempre.

Nonostante il boom della vittoria, la cantante è sparita dalla circolazione e di lei non si è più saputo nulla. In tanti si sono chiesti che fine avesse fatto, le sue ultime apparizioni sono state piuttosto veloci in diversi programmi televisivi. La suora non ha mai rinunciato al suo abito e ai suoi voti, e infatti dopo il periodo fortunato da cantante, è tornata ad occuparsi del suo ruolo principale.

Che fine ha fatto oggi Suor Cristina?

Di recente è saltata fuori una fotografia dove l’ex cantante. è stata immortalata durante una sua esibizione era molto giovane, indossava una maglia bianca con sopra Titti e una gonna corta che lasciava scoperta la sua pancia.

“Sei strabiliante, farai carriera”

Furono queste le parole di J-Ax, ma evidentemente Suor Cristina ha deciso di tornare al lavoro che ha scelto di fare per tutta la vita. In ogni caso, verrà per sempre ricordata come quella donna che non ha rinunciato al suo sogno e alla sua felicità.

