Totti ed Ilary, non si placa la curiosità sulla loro separazione. Adesso parla Ilaria D’Amico: rivelazione incredibile con in mezzo Buffon

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere il gossip più caldo, anche ora che l’estate sta volgendo al termine. Restano sotto i riflettori i due che al momento sono tornati a vivere insieme nella maxi villa dell’Eur per il bene dei figli ed in attesa della formalizzazione della separazione.

Rapporti civili, nulla di che, in attesa che le cose siano sistemate una volta per tutte. Secondo i rumors proprio l’attico romano dove la famiglia Totti ha trascorsi i momenti più belli, sarà intestato ai figli Christina, Chanel e Isabel che molto probabilmente rimarranno lì a vivere. Con chi? Ancora troppo presto per dirlo. Nel mentre però scatta la rivelazione di Ilaria D’Amico sull’ormai ex coppia.

Ilaria D’Amico: oltre la sua vita l’indiscrezione bomba

Ilaria D’Amico si è raccontata al magazine F e ha parlato della sua vita privata e lavorativa. Ha smentito la crisi con il suo Gigi Buffon che non vuole smettere di giocare ed è tornato alle origini, nella sua Parma, e anche del suo nuovo lavoro in tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria D’amico (@ilariadamico_real)

Per lei un nuovo programma su Rai 2, “Che c’è di nuovo”, un talk che partirà in questo mese e che, dopo una pausa lavorativa, si dedica alla politica e all’attualità. Per lei anche una domanda proprio sul gossip del momento, l’addio tra Totti ed Ilary.

Proprio dalla bocca della D’Amico le parole che nessuno si aspettava. Una vera bomba quello che ha rivelato tirando in ballo anche il suo Gigi Buffon.

Totti ed Ilary: ecco cosa sa Ilaria D’Amico

Ad Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, uno dei calciatori italiani più influenti oltre che storico collega ed amico di Totti, è stato chiesto un parere sulla storia naufragata con Ilary. La conduttrice non si è negata e ha detto la sua.

All’inizio un po’ più cauta specificando che nessuno può giudicare cosa accade in una coppia, la giornalista ha poi svelato:

“Credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene. Non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale”.

ha sottolineato Ilaria lasciando intendere che proprio quell’equilibrio tra Totti ed Ilary si sia rotto, ecco perché si è arrivati all’addio.