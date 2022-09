Alessia Marcuzzi non perde tempo e sconvolge il web. Ormai non si parla d’altro e sembra che abbia davvero esagerato.

E’ bastata una sola fotografia per mandare in tilt i fan di Alessia Marcuzzi che su Instagram vanta 5.4 Ml di follower, quello che colpisce dell’ex presentatrice è l’estrema libertà che trasmette nonché la spensieratezza con la quale affronta le giornate. Non è la prima volta che Alessia posta una foto simile, ma ora davvero non ci sono parole.

L’abbiamo ammirata in scatti decisamente osé dove in topless ammirava i tramonti o si accucciava in posti mozzafiato, il suo perfetto lato b è stato il sogno proibito per milioni di italiani ed ora ecco che tutti ci ricascano.

L’ex presentatrice ha esordito in televisione con la trasmissione “Occhio al dettaglio“ per poi approdare in Rai con Pippo Baudo affiancandolo nella conduzione di molteplici e fortunatissimi programmi. Alessia diventa un tormentone quando nel 1996 presenta il Festival Bar, da quel momento la sua carriera è tutta in discesa.

Purtroppo dopo molti anni trascorsi nelle più importanti emittenti televisive nazionali nel 2020 arrivano le dimissioni. Con una lunga e sofferta lettera si dimette da Mediaset dicendo di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e a se stessa. Inizialmente la decisione fu contestata ma poi accettata anche dai suoi fan.

La vita amorosa dell’ex costruttrice è stata travagliata, è stata sposata con Simone Inzaghi (ex calciatore ed allenatore) da quale ha avuto il primogenito Tommaso, dopo alcuni anni si è innamorata di Francesco Facchinetti con la quale ha messo al mondo Mia, ora è felicemente fidanzata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marcone.

Alessia è una vera star, su Instagram spopola ogni sua foto ed ogni suo video. L’ultimissimo scatto ha fatto innamorare chiunque e questa volta ha davvero esagerato.

La foto non ha nulla di strano se non fosse per il fatto che un piccolo particolare è stato notato da tutti: “Oh ma ti sei fermata a 30 anni ?”, sembra che il tempo per Alessia non passi mai. Ma quale sarà il suo segreto? Forse vivere la vita senza ansia, preoccupazioni e mostrando amore verso il prossimo.

