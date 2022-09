11 settembre 2001, le immagini dell’attentato alle Torri Gemelle sono impresse nella memoria di tutti. Oggi, dopo 21 anni, si ricorda quel tragico momento.

Come ogni anno da 21 anni a questa parte, gli Stati Uniti d’America ricordano l’attentato alle Torri Gemelle. L’11 settembre 2001 morirono 3.000 persone che dopo tutto questo tempo non riescono ancora a trovare pace. Gli attacchi suicidi furono coordinati da un gruppo terroristico appartenente all’organizzazione Al Qaida.

Quando 4 aerei di linea con a bordo civili, furono dirottati da diciannove terroristi i quali li pilotarono verso i punti strategici dell’America. Due colpirono le Torri Gemelle, le immagini shock di quei momenti sono impresse nella memoria di tutti, specie dei sopravvissuti. Nel giro di 1 ora e 42 minuti i velivoli si schiantarono contro gli edifici che crollarono sotto gli occhi increduli del mondo. I detriti fecero crollare parzialmente gli edifici adiacenti del complesso World Trade Center.

Contemporaneamente un altro aereo venne schiantato contro il Pentagono, un quarto era diretto verso la Casa Bianca a Washington, ma precipitò in un campo in Pennsylvania a seguito di una rivolta dei passeggeri. Sono stati momenti drammatici trasmessi in diretta sulle emittenti televisive di tutto il mondo, dopo 21 anni, l’America non riesce a voltare pagina, la storia si è fermata ad uno dei momenti più bui per il paese.

In tutto questo tempo gli Stati Uniti hanno cercato di fare giustizia per quei bambini, quelle donne e quegli uomini che hanno perso tutto. Genitori, amici, fratelli, sorelle, amori, sogni, speranze, progetti di vita. L’unico vero obiettivo raggiunto finora è stata l’uccisione del leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri.

Come di consueto l’America ricorda le vittime, questa mattina il presidente Joe Biden ha deposto una corona di fiori al Pentagono mentre la First Lady Jill Biden ha partecipato alla commemorazione in Pennsylvania e la vice presidente Kamala Harris ha ricordato le vittime al Ground Zero.

In queste ore è stato criticato il sindaco di New York Eric Adams, soprattutto dai parenti delle vittime. Il primo cittadino ha sponsorizzato un torneo di golf femminile che si terrà ad ottobre nel club di Donald Trump. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che la società sportiva provenga dall’Arabia Saudita. Il consiglio municipale ha chiesto di annullare l’evento in memoria della sofferenza che l’America ha vissuto l’11 settembre. L’ufficio stampa del sindaco ha ribadito dicendo che non è possibile venir meno all’impegno preso.

Tra le polemiche vi è anche l’incontro bilaterale a Riad tra Biden e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.

