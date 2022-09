“Ora stop” Chanel Totti perde la pazienza: dopo la provocazione la risposta è glaciale

La risposta di Chanel arriva in diretta sui social network dopo la provocazione subita: al suo ultimatum seguono ore di forte tensione.

Mentre alcuni fan avrebbero beatamente continuato a sperare per un inatteso ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Francesco Totti, al culmine dell’estate, le aspettative vengono quotidianamente smentite dalle loro decisioni che sembrano ormai essere ufficiali e rivolte in unica direzione. La risposta di Chanel, a tal proposito, arriva minatoria.

Chanel Totti perde la pazienza, la risposta

La quindicenne pare abbia sempre riservato una parte della sua – seppur scostante – attività in rete, mostrandosi in compagnia dei rispettivi genitori. Tale abitudine non ha smesso di presentarsi agli occhi degli utenti che, anche dopo l’annuncio della separazione tra la conduttrice romana e l’ex calciatore, hanno potuto assistere a una duplice prospettiva di Chanel. Quando: in compagnia di Ilary, e quando di Francesco.

Uno degli ultimi contenuti pubblicati sulla piattaforma di Tik Tok da Chanel, in questi ultimi giorni, è infatti riuscito a accendere nuovamente importanti discussioni sull’argomento, presentandosi come un coinvolgimento diretto da parte della ragazza sull’attuale situazione in casa Totti.

Chanel Totti interviene, glaciale dopo la provocazione

Terminato il lungo periodo di vacanze trascorse con Ilary, prima in Tanzania e poi a Sabaudia, i tre figli della coppia sarebbero infine tornati nella Capitale, continuando a alloggiare nella lussuriosa villa di famiglia assieme al loro papà. Mentre la conduttrice de “L’Isola Dei Famosi” avrebbe preferito distaccarsi da tale scelta e stabilirsi in un hotel del centro.

Nell’ultimo video Tik Tok Chanel parla agli utenti direttamente dalla vasta abitazione dove si è trasferita con il fratello maggiore Christian e la sorellina Isabel. Qui, un acerbo commento di un utente sarebbe riuscito a generare la reazione inaspettata della quindicenne. La quale si è presto rivelata pubblicamente come del tutto esausta di tanto pressing psicologico subito a causa delle dinamiche sulla sua famiglia divisa.

“Ora stop…”

Suggeriscono gli utenti anche per lei. E ancora, alle negative allusioni riferite a al lusso dell’abitazione, Chanel sceglie di ribattere. Con l’obiettivo di evitare che possano generarsi altri futuri fraintendimenti. E lo fa invitando gli utenti a non prestare più attenzione alle frivolezze.

“Devi guardare me non la casa“. È questa infatti la conclusiva e glaciale replica pubblicata dalla grintosa giovanissima su Tik Tok tra i commenti. E che avrebbe reagito stavolta, e almeno secondo alcuni suoi fan, in “maniera memorabile” alle sempre più variegate note di superficialità in rete.

