“È bellissima” Charlene di Monaco in dolce attesa? L’indizio stravolge il Principato

L’ultimo indizio lasciato trasparire durante una riunione di famiglia da Charlene di Monaco stravolge le aspettative del Principato.

Il rientro dalle vacanze estive per la famiglia reale non è mai stato così emozionante e pieno di sorprese. Charlene di Monaco, ripresasi impeccabilmente dalle crisi con cui si è interfacciata nell’ultimo biennio lontano dalla sua famiglia, ha finalmente mostrato i primi accenni – sotto gli occhi meravigliati dei suoi sudditi – di quello che potrebbe rivelarsi un futuro roseo per lei e Alberto II.

Charlene di Monaco, l’indizio non lascia spazio a dubbi

Se la crisi con il Principe Alberto sembrava da tempo essere alle porte, la carismatica Charlene Wittstock avrebbe presto smentito tali avvisaglie della disfatta alimentatasi negli ultimi mesi a poche settimane dal suo ufficiale rientro nel Principato.

Le aspettative erano già altissime – a quanto pare dalle testimonianze relative al loro entourage – al momento dell’organizzazione del rituale picnic di fine estate. Tenutosi in compagnia dei loro due figli, Jacques e Gabriella, e con Charlene – giunta dinanzi ai riflettori – indossando un incantevole abito bianco.

Charlene di Monaco, di nuovo in dolce attesa?

L’indizio che ha invece lasciato ben sperare i sudditi, preparandoli a un sempre più probabile ritorno a quello che fu il periodo più luminoso della storia d’amore tra l’ex modella e Alberto II – coronatasi infine nel 2011 con le loro nozze – avrebbe colto alcuni reali impreparati.

Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti ufficiali a corte, e – in particolare – da una fotografia che immortala la principessa consorte durante l’evento svoltosi nel Parc Princess Antoinette, a Monte Carlo, Charlene potrebbe essere nuovamente in dolce attesa.

“È BELLISSIMA”

Hanno infine commentato gli utenti – mostrandosi entusiasti del risultato raggiunto da Charlene e Alberto – sul profilo ufficiale Instagram dedicato alla principessa, in seguito stavolta alla dolce condivisione di un duplice ritratto dei piccoli Jacques e Gabriella. Entrambi in procinto di ritornare – dopo le vacanze e non senza sguardo nostalgico – sui banchi di scuola.

L’attenzione del Principato – stravolte con un semplice scatto da un giorno all’altro – si starebbero dunque concentrando tutte sulla prole dei due reali. In vista di una new entry che potrebbe risultare come: “graditissima“, specialmente dopo un periodo rivelatosi per Charlene così cupo.

