“Ho un dolorino qui…”, Elenoire Casalegno ha un problema: l’espressione in FOTO è tutta un programma

L’ex modella italiana, Elenoire Casalegno esce così allo scoperto sui social network e mette i fan al corrente di un problema, mai rivelato prima.

Con una carriera lavorativa alle spalle davvero encomiabile, Elenoire Casalegno è senz’altro uno dei personaggi televisivi più rappresentativi del panorama dello spettacolo.

La showgirl ha fatto tanta strada nel mondo del piccolo schermo, occupando posizioni importanti in cabina di regia. Basta pensare alla conduzione del noto programma calcistico “Pressing“, uno dei capisaldi professionali che han reso la sua notorietà, unica e impareggiabile.

Il debutto ufficiale nei programmi musicali, tra cui “Jammin” e in seguito con l’exploit al “Festivalbar“, edizione del 1996, Elenoire è diventata un’icona quasi insostituibile.

L’anno successivo (1997) tocca il punto più elevato della sua immensa carriera professionale, lavorando al fianco di Massimo Lopez e Lello Arena a “Scherzi a Parte”. Non poteva mancare la figura di attrice nelle vesti di comparsa, in una delle pellicole più note del cinema comico, ovvero “Paparazzi”

Elenoire Casalegno, dalla tv ai social il passo è breve: il sostegno aumenta e in particolar modo… oggi

L’attrice ed ex conduttrice del “Festivalbar” del 1996, Elenoire Casalegno ha scritto pagine importanti nell’arco della sua carriera professionale, fino a diventare una delle icone principesche del mondo dello spettacolo.

Attraverso i gesti, le enormi capacità di comunicazione e la semplicità intrinseca nel suo dna attitudinale, la showgirl dai folti capelli biondi è riuscita ad avere successo anche sulle piattaforme più ambite del panorama dei social network.

Basta pensare ai 804K seguaci, che ogni giorno cercano di apprendere notizie su di lei, tra uno scatto e un video condiviso dalla diretta interessata.

L’exploit più grande si è registrato proprio su Instagram, dove Elenoire si mostra in forma strepitosa. A sottolineare il tutto è una delle ultime foto in spiaggia, pubblicate prima dell’inizio della nuova stagione autunnale.

Non è mancato neppure in questa occasione il supporto dei fan, che a malincuore hanno rilevato in lei, un “problemino” di non poco conto, a giudicare dall’espressione in volto

Elenoire Casalegno e il “problemino” di non poco conto. Di cosa soffre e come ha intenzione di risolverlo

Durante l’ultima immagine pubblicata su Instagram, che ha raccolto una miriade di consensi per il primo piano da urlo e l’invidiabile stato di forma, Elenoire Casalegno ha voluto far sapere a tutti di non essere in condizioni perfette.

Qualcuno avrà collegato il “problemino” che manifesta ai segni del tempo che scorre inesorabile, ma in realtà si tratta di tutt’altra cosa.

Non è in discussione il suo impeccabile aspetto fisico e una corporatura da Serie A, nonostante la carta d’identità. A quanto pare infatti, il problema che Elenoire lamenta è solo passeggero: è legato al cibo e riguarda il suo stomaco

“ho un dolorino qui… sarà mica la lasagna o la parmigiana?”

Tra i fan pronti a sostenerla e convincerla che tutto andrà per il verso giusto, spicca il commento della collega, Samantha De Grenet

“vorrei la stessa lasagna…😂😂😂”

Insomma a giudicare dai commenti ironici e il clima distensivo possiamo tirare un sospiro di sollievo, contrariamente all’espressione opaca e cupa sul volto della Casalegno, che a prima vista incuteva timore e preoccupazione.

E invece è proprio la diretta interessata ad suggerirsi la strada per ‘disfare’ il fastidio e indicare nel “caffè” la soluzione a tutti i mali.