Donato De Caprio, arriva l’annuncio più straziante: “Ho dovuto, perdonatemi”. In un VIDEO tutta la verità

Donato De Caprio, il re dei panini, ha dovuto farlo a malincuore. In un video ne spiega i motivi ed i fan sono senza parole.

Non ci sono parole per quanto accaduto al re dei panini Donato De Caprio, in un video la verità è straziante e a malincuore comunica cos’è successo a tutta la sua community virtuale. Ma chi è Donato De Caprio? L’uomo è diventato famosissimo su Tik Tok grazie ad alcuni video che ha postato mentre preparava dei succulenti panini, la sua celebre frase “con mollica o senza” è diventata un vero tormentone estivo.

Donato è dipendetene presso l’azienda “Ai Monti Lattari”, in brevissimo tempo la salumeria è diventata un vero e proprio luogo di ritrovo per i fan che si recavano ad acquistare panini preparati dalle sapienti mani del salumiere.

I video venivano postati quasi ogni giorno e milioni di visualizzazioni e commenti valorizzavano il lavoro che Donato ha sempre svolto con estrema umiltà e passione. Di punto in bianco, quando le cose stavano andando a gonfie vele anche per l’azienda, i titolari gli hanno intimato di smettere con le riprese durante il turno di lavoro. Il perché non è mai stato reso noto e soprattutto ha generato stupore. Sicuramente l’azienda ha guadagnato un bel po’ di soldi e pubblicità grazie a Donato ma questo non è servito.

Donato, per evitare problemi con i titolari, ha cominciato a girare video a casa o in spiaggia, cercando di sorridere come poteva ma la mortificazione è stata davvero troppa così ha deciso di licenziarsi. In un video postato sul suo profilo Tik Tok, lo ha annunciato a tutti.

“Non andate più in salumeria, non chiedete i miei turni di lavoro, mi sono licenziato”. Parole espresse a malincuore che di certo hanno grande significato. I fan gli stanno dimostrando affetto con parole dolci e di stima, nel frattempo ha ricevuto diverse offerte di lavoro da chi ha capito come Donato sia un personaggio mediatico notevole oltre ad essere un onesto lavoratore.

