Ignazio de “Il Volo” Innamorato di lei: la FOTO commuove tutti ..che bacio

Ignazio de ‘Il Volo’ continua a conquistare le attenzioni degli utenti del web: lo scatto apparso sui social ha stupito tutti, che bacio!

Il Volo è al momento il gruppo italiano più famoso al mondo. Il trio ha vinto il ‘Festival di Sanremo’ nel 2015 con ‘Grande amore’, una canzone che ancora oggi fa sognare migliaia di persone.

Il gruppo è composto da Gianluca Ginoble, Piero Barone ed Ignazio Boschetto. Quest’ultimo, da qualche ora, è finito al centro di alcuni rumors per un video apparso in rete. Il ragazzo bacia con enfasi una signora: sono in tanti a voler sapere di chi si tratta.

Ignazio Boschetto canta per lei: arriva il bacio, web sorpreso

Ignazio Boschetto ha tantissimi fans: il ragazzo, spesso e volentieri, finisce anche sulle prime pagine dei quotidiani per le vicende della sua vita privata.

Il 27enne è sentimentalmente legato ad Ana Paula Guedes: la loro storia è piuttosto intensa. La compagna del tenore è una ballerina di origini brasiliane. Nonostante una relazione a distanza, i due trovano sempre il tempo per trascorrere un po’ di tempo insieme.

Nonostante ciò, un particolare contenuto pubblicato sui social network sta facendo il giro della rete. Il particolare frame in cui Ignazio bacia la donna è quello che ha più incuriosito le persone.

Il tenore, tuttavia, è profondamente innamorato di tutti i suoi fans. Nel filmato, il nativo di Bologna dedica una canzone (il brano è ‘Makari’) ad una signora, abbracciandola e baciandola con affetto.

La donna in questione non è la madre né una parente: stando a quanto si legge in rete, la protagonista del filmato gestisce un ristorante in cui il cantante è andato a mangiare.

Il Volo, arriva l’annuncio sui social: messaggio inequivocabile

La pagina di Instagram del gruppo è sempre super aggiornata: i fans aspettano sempre con ansia nuovi aggiornamenti.

Qualche ora fa, i ragazzi hanno fatto una grandissima comunicazione pubblicando un post fantastico sul profilo.

“Ciao ragazzi. Domani saremo a detroit. pronti per la serata. Ci vediamo presto”

In questi anni, i ragazzi sono andati anche alla conquista del mondo con le loro canzoni e le loro voci inconfondibili: la loro popolarità, nel frattempo, è in continua crescita.

PEPPA PIG FINISCE IN CAMPAGNA ELETTORALE. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO