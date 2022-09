Un bacio che promette un futuro molto diverso quello di Ilary Blasi, mentre Totti prende le distanze dal tradimento: la FOTO diventa virale.

Continuano gli aggiornamenti da parte della showgirl romana Ilary Blasi su quello che si rivelerà – a quanto pare molto presto – il suo futuro in amore dopo Francesco Totti. Un ultimo scatto, in particolare, ha visto la conduttrice divenire protagonista di un gesto romantico che ha attirato l’attenzione dei suoi fan.

Ilary Blasi e il bacio: dopo l’ammissione di Totti

L’ex capitano, prima dell’ultima mossa di Ilary, avrebbe tenuto a rilasciare un’intervista al “Corriere Della Sera”. Nell’intima confessione si evincono gradualmente tutte le risposte ai numerosi quesiti lasciati finora in sospeso da Francesco. Dopo il suo allontanamento dalla showgirl quarantunenne, Totti avrebbe risposto ai rumors diramatisi in rete sul suo conto e avrebbe fornito altri dettagli sulla sua relazione con Noemi Bocchi.

Nel frattempo Ilary non ha perso tempo. Ma avrebbe preferito sorvolare le parole del suo ex compagno di vita, sfoggiando in primis su Instagram, nella giornata di ieri, 10 settembre – un completo sportivo firmato Balenciaga. Il quale ha preceduto un momento d’affetto incondizionato difficile da ignorare.

Ilary Blasi risponde con la FOTO inaspettata

Se l’ex calciatore giallorosso ha spiegato di aver attraversato un periodo difficile, preferendo – in un momento di depressione – la compagnia di Noemi a quella Ilary, la showgirl avrebbe mostrato al contempo di essersi ripresa in fretta dalla preferenza dimostrata da Francesco. Ma, un ulteriore dettaglio, mancherebbe ancora all’appello.

Il bacio condiviso nell’ultimo scatto della conduttrice, infatti, sarebbe divenuto virale poiché accostato al recente e ipotetico flirt di Ilary con il noto personal trainer Christian Iovino. Oppure con un nuovo spasimante non ancora dichiarato.

“NON È VERO CHE SONO STATO IO”

Ha ammesso – dunque – sul finale l’ex capitano ponendo finalmente i limiti alla situazione sulla sua crisi con la Blasi e riferendosi – più nel dettaglio – al suo tradimento. Totti potrebbe non essere stato il primo dei due a buttarsi in altre braccia.

Ora – in attesa che la separazione consensuale tra i due resti tale e si svolga nella sua interezza – non resta che sperare che entrambi possano far fronte al clima di tensione generato anche da queste loro ultime dichiarazioni.

PEPPA PIG FINISCE IN CAMPAGNA ELETTORALE. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO