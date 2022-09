Ilary Blasi e Totti, Selvaggia Lucarelli lapidaria: “La lasciai nauseata…” E’ delirio sui social

Totti senza paura scaglia la prima pietra: “E’ Ilary che mi ha tradito”. Sui social c’è il delirio, alcuni non hanno affatto gradito…

E’ sconvolgente la brutta piega che sta prendendo la storia, ormai naufragata, tra Totti ed Ilary. Un’intervista ha ribaltato la situazione ma ha anche generato scompiglio, tutti stanno dicendo la loro, fan, amici, parenti, e conoscenti. Tra questi immancabile il commento della puntente giornalista Selvaggia Lucarelli che lapidaria ne “canta” quattro al Pupone ma anche a qualcun altro.

Dopo mesi di assoluto riserbo ecco che l’ex capitano della Roma ha sbottato raccontando la sua versione dei fatti, un aspetto che nessuno aveva considerato prima. Ad essere tradito è stato lui e di conseguenza ha tradito, è questo il succo dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Una dichiarazione inaspettata, dove lo stesso Totti ammette e spoilera alcuni aspetti e retroscena nascosti della relazione. Tra questi c’è quello di essere stato derubato dei suoi beni dall’ex moglie Ilary, a mancare in cassaforte sono alcuni orologi Rolex di cui l’ex capitano non ha più traccia. Il Pupone ammette che la crisi coniugale è iniziata l’anno scorso per poi culminare con il divorzio quest’anno.

A detta sua, Ilary aveva un altro o meglio tanti altri, il sospetto gli è venuto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da persone fidate. Di punto in bianco ha cominciato ad indagare e a trovare conferma in alcuni messaggi scambiati dall’allora moglie con la sua parrucchiera personale che faceva da tramite con una terza persona (l’amante) di cui non si conoscono le generalità.

Un triangolo che Totti non aveva considerato ma che a lungo andare lo ha portato verso la fine del matrimonio. All’inizio di quest’anno quando le prime voci circolavano sulla rottura, il calciatore e la letterina, hanno cercato in tutti i modi di salvare il salvabile ma nessuno si è impegnato fino in fondo.

La Lucarelli ci fornisce un’analisi dettagliata della faccenda riportata sul profilo Instagram. Totti spiattellando tutto sui giornali ha cercato una morale approvazione di quanto successo da parte dell’opinione pubblica, fornendo una sua ragione che ha poco convinto il web. Il lungo post di Selvaggia termina con un eufemismo: “Che peccato finire una carriera da calciatore con un autogol così”.

La questione si sposta sull’avvocato di Totti, Bernardini de Pace, ad intavolare l’argomento è il regista Gabriele Muccino che senza far nomi, parla di un avvocato spietato che ha rovinato ancora di più la sua famiglia, a tale rivelazione la Lucarelli è lapidaria: “Io ricordo bene un’avvocata che tentava di convincermi ad inventare episodi. La lasciai nauseata”.

