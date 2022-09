Romina Power incandescente, vestitini e fisico da impazzire: è sublime – SERIE DI IMMAGINI BOLLENTI

Romina Power ha entusiasmato i suoi followers pubblicando una serie di immagini da capogiro: vestitino cortissimo, che fisico!

Romina Power è una cantante ed attrice che ha fatto sognare gli italiani per tantissimi anni. La classe 1951 arrivò in Italia in tenera età: iniziò a lavorare in tantissime pellicole e in pochi anni partecipò a 14 film. Nel 1967 la nativa di Los Angeles conobbe Al Bano Carrisi: i due, qualche anno più tardi, diventarono marito e moglie e hanno formato per lustri una delle coppie più amate.

Nonostante il divorzio, Al Bano e Romina sono rimasti comunque in buoni rapporti: nel 2013, ad esempio, hanno cantato insieme per la prima volta dopo 16 anni. Anche nel 2015 il pugliese e la californiana hanno cantato insieme al Festival di Sanremo presentando le loro canzoni più famose.

Romina è super seguita sui social network: ancora oggi, l’affetto dei fans è piuttosto forte. La 70enne, proprio oggi, ha pubblicato una serie di scatti meravigliosi sul suo profilo di Instagram.

Romina Power incandescente: vestitini e fisico da impazzire

Romina ha sorpreso tutti pubblicando una serie di fotografie impressionanti. La cantante ha messo nuovamente in mostra il suo fisico da paura.

Gli scatti risalgono a qualche anno fa. “Ricordando quando andai a trovare Paco Rabanne a Parigi nel 1968″, ha scritto in didascalia riportando anche il nome del fotografo.

I vestitini che ha indossato in quella occasione erano veramente molto belli. Già da giovanissima si intravedeva la sua super bellezza e il suo incredibile fascino.

Il post odierno, in pochissimi istanti, ha già conquistato più di mille likes in pochissimo tempo: i commenti sono stati però limitati.

Romina Power, grande evento in piazza: l’annuncio sui social network

La Power ha trascorso una fantastica estate e ha visitato luoghi incantevoli come il Faro di Punta di Palascia.

A fine agosto, invece, c’è stata una serata molto particolare per Romina con uno spettacolo incredibile in una piazza: tantissime persone intonavano canti sacri indiani.

“Intonando canti sacri indiani nella piazza di Patu’ ieri sera . Intonare Om con tutta la piazza , creare quella connessione , e’ stato entusiasmante!!!”,

scrisse in didascalia. In allegato, inoltre, la cantante rilasciò un breve filmato che ha emozionato anche gli utenti del web.

