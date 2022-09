Totti e l’intervista al Corriere. Ma chi è Alessia? Tutta la verità sulla donna misteriosa

Emergono scottanti verità riguardo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma fa un nome che lascia tutti di stucco…

Francesco Totti ha finalmente svuotato il sacco riguardo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi.

Dopo quasi vent’anni d’amore e tre figli, la coppia più amata e consolidata d’Italia si è detta addio lasciando esterefatto tutto il mondo del gossip.

In questi ultimi mesi Totti è stato paparazzato più volte con la nuova fiamma Noemi Bocchi e proprio tale vicinanza ha fatto credere a tutti che sia stato questo il motivo della fine del suo matrimonio con la Blasi.

Per mesi è stata dipinta la conduttrice Mediaset come unica vittima di questa vicenda, imputando il capo d’accusa solo ed esclusivamente all’ex capitano giallorosso.

Dopo mesi di silenzio, Totti è uscito allo scoperto e ha voluto dire la sua riguardo la separazione.

Francesco Totti non ci è andato di certo leggero e attraverso le pagine de ”Il Corriere della sera” ha confessato la sua versione dei fatti.

L’ex capitano della Roma ha ammesso di aver vissuto uno dei periodi più difficili della sua vita dopo l’addio al calcio, il covid che l’ha colpito violentemente e la morte del padre. In tutte queste occasioni non ha sentito vicino a sé la presenza della moglie.

A rincarare la dose su una crisi che stava per nascere, le voci che Ilary avesse un altro uomo, e non solo uno…

Totti non poteva crederci ma notando che la moglie era sempre più distante e si intratteneva spesso a Milano, la fiducia ha iniziato a vacillare, tanto che ha comincito a credere alle voci che gli erano giunte.

Così, per la prima volta dopo quasi vent’anni, si è ritrovato a sbirciare tra i messaggi della Blasi e lì i dubbi si sono trasformati in una scottante verità.

Ilary aveva un altro uomo e a fare da tramite tra lei e questo terzo incomodo c’era un’amica della conduttrice: la sua parrucchiera.

Sarebbe stata Alessia Solidani ad aver presentato ad Ilary il presunto amante.

Non sappiamo di chi si tratta ma come lo stesso Totti ha ammesso:

”E’ una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.