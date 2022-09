Trussardi dimentica Michelle, è LEI la sua nuova fiamma. La FOTO toglie ogni dubbio, bella da far girare la testa

Tomaso Trussardi non perde tempo, dimentica Michelle e si lascia fotografare con la sua nuova fiamma. Insieme sono bellissimi, ecco di chi si tratta.

E’ stata un’estate decisamente travagliata per Tomaso Trussardi, dopo più di 10 anni d’amore ha visto naufragare il suo matrimonio con la conduttrice Michelle Hunziker che si è consolata tra le possenti braccia di Giovanni Angiolini. La coppia ha trascorso le vacanze in Italia, entrambi si sono mostrati liberi e spensierati fino a quando, uno scoop ha lasciato tutti senza parole. Dopo una passione travolgente si sono lasciati, da quello che si dice in giro il motivo è da ricercare nella voglia di paternità del noto chirurgo e di una brusca frenata nel rapporto da parte della conduttrice.

Dopo questo amore fugace la bella svizzera ha proposto a Tomaso di ricominciare ma il patron della famosa casa di moda ha snobbato clamorosamente il suo dietrofront.

Da quanto emerso nei mesi scorsi, Michelle e Tomaso vivevano in case separate, lui a Milano dove conduceva una vita da single e lei a Bergamo dove trascorreva le giornate con le figlie, Sole e Celeste.

Oggi Tomaso mostra a tutti la sua rivincita e si lascia immortalare con la sua presunta nuova fiamma. Lei è bellissima, capelli lunghi neri, occhi da cerbiatta color verde smeraldo, labbra carnose e fisico perfetto. Come riporta il settimanale Diva e Donna, la nuova coppia sta trascorrendo alcuni giorni in Costiera visitando Capri, Sorrento ed Ischia.

La fortunata che ha stregato Trussardi è Ruzwana Bashir, la 39enne di Ceo e co-founder di Peek , società di San Francisco (America). Ruzwana nel 2014 è stata nominata come una delle 100 persone più creative da Fast Company. Attualmente sulla vicenda c’è assoluto riserbo, non si sa come Tomaso e Bashir si siano conosciuti, soprattutto nulla è confermato sulla loro relazione, così come tiene a specificare lo stesso settimanale Diva e Donna.

La donna è completamente diversa da Michelle, non solo nell’aspetto ma anche nel carattere. La prima molto esuberante la seconda molto riflessiva. E’ probabile che Trussardi abbia deciso di cambiare completamente genere dopo il flop che ha scombussolato la sua famiglia.

