“Non dovresti parlarne” Alberto Matano mortificato dall’ospite in diretta: mai visto così in difficoltà

“La vita in diretta”, Alberto Matano mortificato da una delle ospiti del suo talk show: mai visto così in difficoltà!

Dopo aver dedicato l’intera prima parte del suo talk alla morte della regina Elisabetta II, Alberto Matano è passato a sviscerare il “freschissimo” scoop che sta facendo chiacchierare l’Italia intera.

Il riferimento, ovviamente, è alle dichiarazioni che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere a proposito dell’ex moglie Ilary Blasi. Parole a dir poco dure, quelle dell’ex calciatore, che non ha minimamente digerito il fatto di esser stato pubblicamente linciato dalla stampa.

Ilary-Totti, le dichiarazioni dell’ex calciatore fanno scalpore: tutti i dettagli a “La vita in diretta”

Gli ospiti di Alberto Matano non hanno potuto far altro che concordare sull’inadeguatezza delle dichiarazioni di Francesco Totti. L’ex calciatore, stanco di essere dipinto come il responsabile del divorzio da Ilary Blasi, non ha risparmiato accuse al veleno all’ex moglie.

Accuse che, come ampiamente sostenuto da Nunzia De Girolamo, il “pupone” avrebbe potuto certamente risparmiarsi. “Quello che mi dispiace è che lui abbia descritto una relazione di vent’anni come un film horror” ha spiegato l’ex politica, rimasta a dir poco sconcertata dalle parole del pupone.

Alcuni presenti in studio, tuttavia, non hanno minimamente gradito il cambio di argomento proposto dal giornalista. La stoccata arrivata al conduttore in diretta televisiva, inevitabilmente, lo ha lasciato a corto di parole.

Alberto Matano mortificato dall’ospite in diretta: mai visto così in difficoltà

“I media non dovrebbero cadere così in basso occupandosi di certi temi“: questa la dura critica che alcuni ospiti del talk di Rai 1 hanno mosso ad Alberto Matano. Il conduttore, reo di aver dato spazio all’affaire Blasi-Totti, è inizialmente rimasto spiazzato dalle accuse rivoltegli nel bel bezzo della diretta.

L’imbarazzo del padrone di casa, tuttavia, non è durato che una manciata di secondi. Matano, con il suo solito garbo, non ha tardato a replicare in questi termini:

“Giornalisticamente, una dichiarazione del genere è interessante e dunque è mio dovere occuparmene”.

Con educazione e umiltà, il conduttore ha difeso il proprio operato e quello della sua intera redazione. Quando viene messa in discussione la sua professionalità, d’altra parte, il giornalista sembra proprio non sentir ragioni.

FRANCESCO TOTTI : “NON SONO STATO IO A TRADIRE” – IL VIDEO