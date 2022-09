Ambra Angiolini, la fine con Renga e Allegri: il motivo è sempre lo stesso…

Ambra Angiolini ha avuto storie molto importanti negli ultimi anni: il motivo della fine con Renga e Allegri pare essere lo stesso..

L’attrice e conduttrice Ambra Angiolini è amatissima dagli italiani: nel 2007, grazie alla sua performance in ‘Saturno contro’, conquistò tantissimi riconoscimenti e premi. La nativa di Roma, lanciata invece da ‘Non è la Rai’ sul piccolo schermo, ha raggiunto un successo incredibile.

Come se non bastasse, la classe 1977 ha anche seguito una parallela attività in ambito musicale, pubblicando ben 4 album. In questi anni, la Angiolini ha avuto due storie molto importanti.

Dal 2004 al 2015 è stata compagna di Francesco Renga: lei e il cantautore hanno avuto anche due splendidi bambini. Dal 2017 al 2021 è stata invece legata sentimentalmente a Massimiliano Allegri. Le due storie, tuttavia, sembrano essere finite per lo stesso motivo.

Ambra Angiolini, la fine con Renga e Allegri: il motivo è lo stesso

Durante il periodo di crisi tra Ambra e Francesco Renga, i maggiori quotidiani del Gossip erano alla ricerca di qualche scoop sensazionale. Il settimanale Chi riuscì a trovare qualcosa di incredibile: il cantautore fu beccato al fianco di una bionda di nome Diana.

Ufficializzata la rottura con la Angiolini, Renga ha subito intrapreso una relazione proprio con Diana Poloni. Secondo ulteriori ricostruzioni, tuttavia, pare che il nativo di Udine abbia iniziato a frequentare la chef già qualche anno prima.

Con Allegri, invece, la rottura è stata ancora più devastante. Anche in questo caso, i paparazzi pizzicarono l’allenatore in compagnia di un’altra donna. Anche se i rumors non ebbero conferme, la figlia di Ambra rilanciò lo scoop sui social network.

Due storie importanti per l’attrice con due finali controversi e dolorosi: a quanto pare, dietro alle sue separazioni c’è stato sempre lo stesso motivo.

Ambra Angiolini e lo splendido messaggio sulle donne: il post è virale

Ambra, in ogni modo, ha saputo sempre trovare il modo per reagire: lo scorso anno, anche dopo il servizio di ‘Striscia la Notizia’ che destò scalpore, la nativa di Roma trovò un metodo per non crollare. Anche durante l’intervista di Valerio Staffelli e in un momento non facile, la Angiolini rispose con grande coraggio.

La 45enne, qualche settimana fa, ha scritto anche un interessantissimo messaggio per elogiare la forza delle donne.

“date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto”,

scrisse nella descrizione di una bellissima fotografia piazzata sui social. Proprio sullo scatto, tuttavia, la Angiolini ha avuto da ridire: sempre in didascalia ha scherzato sul ritaglio fatto dalla figlia Jolanda.

