Finalmente Carlo III è il nuovo re d’Inghilterra. La sua ascesa al trono è stata faticosa dal momento che la madre, la Regina Elisabetta II morta l’8 settembre, ha regnato per oltre 70 anni.

Da giorni non si parla d’altro e chi più e chi meno fornisce la sua opinione sulla faccenda. In rete circola di tutto, su Tok Tok i per te sono interamente dedicati alla regina Elisabetta II, una monarca che ha contribuito a lasciare una traccia tangibile nella storia. Una regina in favore del popolo, sempre propensa per i più deboli.

Diverse sono le battaglie che Elisabetta ha affrontato, tutte l’hanno condotta alla vittoria, tranne l’ultima, una caduta accidentale che ha aggravato irreversibilmente le sue condizioni di salute conducendola alla morte a 96 anni.

Ieri Carlo è stato incoronato re ed il figlio William è diventato il nuovo erede al trono, da molti questa successione è stata criticata, Carlo avrebbe potuto abdicare in favore di William, che sarebbe stato un re più giovane e sicuramente più carismatico, ma così non è stato. Lunedì 19 settembre si terranno i solenni funerali della compianta regina e tutta l’Inghilterra si sta preparando all’evento doloroso ed importante allo stesso tempo.

Carlo ha dovuto aspettare un bel po’ di anni per essere proclamato re dal momento che ironicamente la regina Elisabetta era considerata immortale, ed è per questo che il web sta dando il meglio di se. In milioni augurano al monarca un buon lavoro arrivato ufficialmente dopo 70 anni, la battuta più diffusa è sul posto fisso.

Ci siamo imbattuti per caso in questo video di tik tok, le risate sono assicurate. Il protagonista è Sasà Criscuolo, un giovane molto amato sulla piattaforma. Inizialmente il giovane in una fantomatica telefonata porge le sue più sentite condoglianze al re per la dipartita della cara madre e nell’immediato ha inizio lo show comico.

Il napoletano ha saputo creare un siparietto decisamente simpatico che ha ottenuto molteplici visualizzazioni, “Ora non ci deludere”, commenta Sasà, “Finalmente è arrivato anche per te il momento di lavorare” e così via. Ovviamente il re non ha avuto nessuna reazione n’è al video di Sasà n’è ad altri post ironici sparsi per il web e sicuramente non l’avrà mai. Ma l’ironia dei social è infinita ed in queste ore stiamo assistendo ad un variegato spettacolo.

