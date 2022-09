Chanel Totti: “Fa davvero male..che schifo” e poi.. “a 18 anni voglio lei”.. le dure parole della figlia di Ilary

Chanel Totti rompe il silenzio e parla sui social. Le sue parole mostrano la sofferenza: basta solo immaginarlo per avere i brividi

Ore ancora più calde rispetto alle scorse settimane quelle passate da ieri mattina ad oggi per la famiglia Totti. Dopo l’intervista esclusiva rilasciata dal Pupone al Corriere della Sera sulla sua separazione con Ilary non si parla d’altro. La conduttrice ha ribattuto tramite Repubblica ed il gossip impazza più che mai.

Entrambi mettono davanti i figli e dicono di volervi difendere e proteggere sopra ogni cosa, ma di certo ormai la partita è aperta e la curiosità sull’ormai ex famiglia apprezzata da tutti non si placa. Cosa ne sarà di Ilary e Totti? Di certo tutto finirà in tribunale per come l’ex capitano della Roma ha fatto intendere. Ma nel frattempo i figli cosa ne pensano?

La lussuosa casa dell’Eur e gli haters

Come è già successo in altre occasioni, in queste settimane da quando Totti e Ilary hanno annunciato pubblicamente la loro separazione, colei che si è fatta avanti per dire la sua è Chanel, secondogenita della coppia, amatissima e molto seguita sui social.

Già negli scorsi giorni aveva suscitato polemiche il commento di un hater sulla lussuosissima casa dell’Eur dove i tre ragazzi vivono insieme ai genitori, ancora per poco. Inquisita era stata proprio una foto di Chanel sotto alla quale si legge: “Due soldi la casa”.

Infastidita la giovane non ha tardato a rispondere in modo piccato gelando l’utente: “Devi guardare me non la casa”. Ora, invece, tramite una diretta, la secondogenita di Ilary torna a parlare e lascia tutti senza parole.

Chanel Totti e la sofferenza: ecco le sue parole

Vola sempre più in alto Chanel Totti e sui social, Tik Tok in particolare, è davvero inarrestabile. È qui che tramite una diretta ha rivelato quello che nessuno si sarebbe mai immaginata.

Si parla di piercing ed un suo follower ha ammesso di aver sentito molto male per quello alla lingua che ha:

“Io ce l’ho alla lingua. Ha fatto male. T’immagini tutta la lingua gonfia?”

ha ipotizzato la giovane rivolgendosi alla sua amica che le era accanto che immaginando la scena descritta da Chanel ha esternato con un “Che schifo”.

Si cambia poi argomento e si parla di macchine. I giovani fantasticano sul loro futuro alla guida ma è ancora presto per parlarne seriamente. Per la patente mancano ancora tre anni.

PEPPA PIG FINISCE IN CAMPAGNA ELETTORALE. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO