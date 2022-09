“Il Gran Premio lo hai vinto tu” Diletta Leotta, la fascia stretta regge a fatica: perciò la safety car non usciva dai box – FOTO

Diletta Leotta illumina il Gran Premio di Formula 1 con una bellezza divina e guadagna una posa per fotografi, da far venir giù gli spalti.

La giornalista di DAZN, Diletta Leotta è stata protagonista nel corso del pomeriggio all’interno del circuito del Gran Premio della Formula 1.

Naturalmente, la showgirl siciliana non ha preso parte in prima persona alle corse sulle monoposto ma in alternativa ha dato un contributo importantissimo alla causa.

Quasi nessuno si aspettava questa incredibile presenza, considerate le doti e la conoscenza nel mondo pallonaro. E invece, i tifosi dagli spalti hanno potuto contare sulla bellezza di Diletta e partecipare ancor più attivamente ad una delle gare più intense ed entusiasmanti degli ultimi anni.

In zona “podio” gareggiava la Ferrari di Leclerc e poco più dietro Carlos Sainz, partito dalla 19esima posizione. Il piazzamento finale del giovane automobilista madrileno ha sorpreso tutti, a differenza del suo collega di scuderia che ha dovuto cedere di fronte all’impeccabile performance del rivale, Verstappen

Diletta Leotta “Super” ai box della Formula 1: una presenza che ha acceso l’atmosfera sugli spalti

Ormai non fa più notizia la presenza negli eventi sportivi di Diletta Leotta. La giornalista di DAZN ha già regalato le prime perle di saggezza, in occasione della nuova stagione di Serie A.

Stavolta non abbiamo potuto assistere alle sue nobili qualità di conduttrice, sui campi di gioco più illustri del panorama sportivo italiano. Il motivo è soltanto uno: Diletta è stata richiamata all’ordine degli addetti ai box di Formula 1 per assistere all’avvincente Gran Premio di Monza.

Lo spettacolo al celebre Autodromo della struttura che ha ospitato i piloti in gara ha conosciuto la più alta forma di entusiasmo, quando le telecamere sono andate a pizzicare una bellissima “Dea”, nei pressi dei “box” delle monoposto.

Insieme alla giornalista catanese hanno preso parte all’evento anche i coniugi Ferragnez e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha osservato insieme a tutti i presenti il minuto di silenzio per la perdita della Regina d’Inghilterra e il conseguente passaggio delle frecce tricolori

Diletta Leotta e il dettaglio da capogiro che non sfugge alle telecamere: la FOTO che fa innamorare tutti

Oggi all’Autodromo di Monza, in occasione del Gran Premio c’è stata una spettatrice che per gli appassionati ha rappresentato, una vero e proprio motivo per sostenere la causa “spettacolo”.

Si tratta di Diletta Leotta, la giornalista di DAZN che ha lasciato tutti di stucco durante la manifestazione sportiva. Oggi gli appassionati di motori si sono riuniti per assistere i loro beniamini in pista, ma non è mancato il colpo d’occhio in direzione dei box delle varie scuderie.

E’ lì che Diletta ha sorpreso tutti, facendosi riprendere in tutta la sua bellezza. La conduttrice e inviata sui campi di Serie A ha fatto tutta la differenza del mondo a bordo pista e qualche dettaglio molto attraente e suggestivo non è passato neppure inosservato.

La showgirl ha indossato nell’occasione una fascia nella zona del seno, così stretta da non contenere nella sua totalità lo spettacolo delle curve sporgenti.

“sei tu la formula 1…”

Così e con grande ammirazione ha commentato qualche suo fan su Instagram, dove lo spettacolo sugli spalti, condito dalla bellezza supersonica di Diletta hanno prodotto una “ola” da stadio da applausi a scena aperta.