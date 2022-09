Elodie ha spiazzato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram: la cantante è di una bellezza davvero mozzafiato

Elodie è una delle donne più amate del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto quando, tanti anni fa, decise di partecipare ad Amici di Maria De Filippi per provare ad intraprendere la carriera di cantante. Non avrebbe mai immaginato che sarebbe riuscita a riscuotere così tanto successo.

Elodie, bellezza da capogiro

La ricordiamo tutti come la ragazzina con i capelli rosa e con la voce più potente della sua edizione. Non fu lei a raggiungere la vittoria di quella edizione, e terminata la sua esperienza nel talent, in molti l’accusarono di essere sparita dalla circolazione. In verità, Elodie si è rimboccata le maniche per intraprendere una carriera duratura.

Quest’anno ha fatto impazzire tutti con la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, dove con gli abiti scelti e la sua incredibile bellezza, Elodie ha dimostrato ancora una volta di essere una delle donne più belle del panorama musicale italiano.

L’ultimo scatto non lascia dubbi: “È una Dea”

Negli ultimi anni, infatti, Elodie si è fatta spazio in questo mondo grazie al suo incredibile talento e alla sua musica. Le sue canzoni riscuotono sempre un enorme successo, capitanando le classifiche estive e non soltanto quelle.

Elodie, nelle ultime ore, ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram. I commenti sotto alla foto postata sono impossibili da contare.

“Sei sempre più bella, ma come fai? Sei forse una Dea?”

Elodie sta vivendo un momento molto tranquillo della sua vita, nonostante stia finendo spesso sui giornali per via della sua frequentazione con Andrea Iannone. I due non hanno ancora confermato nulla, ma le foto che girano parlano piuttosto chiaro.

