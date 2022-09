Emanuele Filiberto, il segreto con la moglie: “Ora lo san tutti.. è chiaro”

Emanuele Filiberto: il principe svela qual è la sua speciale ricetta per vivere il suo amore con la moglie. Solo ora la verità

Emanuele Filiberto di Savoia è l’erede di una delle famiglie di sangue blu più antiche ed influenti del nostro Paese. Nipote dell’ultimo monarca italiano e membro attivo di Casa Savoia. Non ha certo nessun titolo ufficiale da quando la monarchia è decaduta nel nostro Paese ma ad oggi rimane di certo un personaggio di spicco.

Lo abbiamo conosciuto più nel mondo dello spettacolo che in politica, tanto che ad oggi rimane un personaggio amatissimo sul piccolo schermo. Nella scorsa edizione del serale di “Amici” ha ricoperto per la seconda volta consecutiva il ruolo di giudice.

Il principe e la sua meravigliosa famiglia

Ma nel privato cosa combina Emanuele Filiberto? Il principe non è molto avvezzo al gossip e forse in pochi sanno che ha una meravigliosa famiglia. Nel 2003 ha sposato l’attrice francese Clotilde Courau. I due hanno messo al mondo due bellissime figlie: Vittoria e Luisa.

Ma che coppia sono Emanuele Filiberto e Clotilde? È stato proprio il principe a svelare di recente la loro personale “ricetta” per vivere felici e far in modo che il matrimonio sia duraturo. Loro ne sono la prova: dopo 20 anni insieme le cose vanno alla grande.

Emanuele Filiberto e Clotilde: ecco il loro segreto d’amore

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau hanno sperimentato che vivere separati aiuta a rinforzare il rapporto ed i sentimenti. I due, infatti, inizialmente vivevano insieme nel Principato di Monaco, poi però hanno cambiato strategia per via delle esigenze che si sono palesate.

Clotilde vive a Parigi con le figlie, mentre il principe fa la spola, per impegni di lavoro, tra Italia, Stati Uniti e Principato di Monaco. La famiglia però trova sempre il tempo per riunirsi, soprattutto nel corso delle vacanze estive.

Per loro è un rito trascorrerle rigorosamente tutti insieme. Quest’estate, infatti, Luisa ha compiuto 17 anni e papà Emanuele ha organizzato per lei una meravigliosa festa in barca con tutta la famiglia riunita e gli amici della giovane.

