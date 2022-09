“Quel bacio rubato” Federica Panicucci beccata insieme a lui – le FOTO fanno impazzire tutti

Federica Panicucci ora non può più negare di fronte all’evidenza: le FOTO con lui si propagano velocemente in rete: tutto per “quel bacio rubato”.

Mentre gli appuntamenti con “Mattino Cinque” sono finalmente ripresi, la sua conduttrice, Federica Panicucci ha desiderato trascorrere gli ultimi giorni delle vacanze estive in dolce compagnia. La voce si è sparsa in fretta, soprattutto in seguito alla condivisione degli ultimi romantici scatti in rete.

Federica “in amore”: il prima e il dopo

Classe 1967, originaria di Cecina, la Panicucci è una continua sorpresa. In fatto di stile come nella sua dinamica vita amorosa. L’ex showgirl, che debuttò nella trasmissione di “Portobello” nelle vesti di iconica “centralinista” alla fine degli anni ’80, è stata a lungo legata al suo ex marito Mario Frangetta.

Dalla passata relazione sono venuti al mondo i suoi due splendidi bambini, Sofia e Mattia, rispettivamente di diciassette e quindici anni. Poi la crisi, la svolta decisiva e infine l’inizio di una nuova vita.

Federica Panicucci, le FOTO con lui

Gli ultimi giorni a Porto Fino, a tal proposito, non sono passati inosservati per la talentuosa protagonista di “Mattino Cinque”. Lasciatasi immortalare in un attillato abito beige con scollatura a cuore, perfetta per l’occasione. Infatti “il dopo” della sua passeggiata romantica è presto riuscito a travolgere il pubblico sui social network, generando un’inesauribile standing ovation.

Marco Bacini guarda intensamente la sua compagna di vita in una delle loro località preferite. Il suo grande amore, nato sotto il segno dello Scorpione e classe 1976, è un importante imprenditore attivo nell’universo della moda e dello spettacolo. Pertanto entrambi sono liberi di condividere le loro rispettive passioni anche nelle parentesi della loro vita quotidiana.

“CHE CLASSE INFINITA…”

In “quel bacio rubato“, hanno sottolineato così il loro parere più tardi i fan della coppia, dimostrando di essere rimasti estasiasi alla vista del feeling tra lei e Bacini sapientemente immortalato nei quattro scatti pubblicati quest’oggi su Instagram.

Le immagini che ben sono riuscite a documentare le tenerezze della coppia sono state realizzate dall’artista fotografica @ulired_del_cucu_con_cucca, citata in didascalia al post dalla conduttrice sotto forma sentito di ringraziamento.

