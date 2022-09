Flora Canto, l’umiliazione che non passa inosservata: “è tanto tempo che non…”. La verità in un VIDEO

Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, umilia le colleghe del settore mediante un video che è già diventato virale: la conduttrice ha confessato una verità assurda

Lady Brignano è tornata in grande stile sui social dopo essersi goduta a pieno la luna di miele. Convolata a nozze con il comico proprio qualche settimana fa, Flora Canto ha trascorso il periodo estivo al fianco del marito e dei due figli Martina e Niccolò, apparendo raggiante ed in formissima sui social.

Solamente qualche ora fa, la conduttrice ha reclamato su di sé l’attenzione degli utenti per via di una questione davvero particolare. “Come state, è tanto tempo che non ci vediamo…” esordisce la Canto in romanesco, prima di svelare a tutti il motivo della sua “capatina” sul web.

Flora Canto, la stoccata alle colleghe è pesantissima: non ne ha risparmiata nessuna

Divertentissima e sempre in prima linea quando si tratta di interagire con i followers, Flora Canto questa volta ha preso di mira le colleghe del settore con grande ironia e sagacia.

Presentatasi su Instagram con indosso un look decisamente casual – jeans, t-shirt bianca e chignon spettinato -, la moglie di Enrico Brignano si è resa protagonista di un siparietto davvero divertentissimo, che i suoi followers hanno notevolmente apprezzato.

“Sei pazzesca“, “hai proprio ragione“, “voglio essere tua amica” tuonano i fan, ma qual è il motivo di tanto entusiasmo? Rimarrete senza fiato nell’apprendere la verità.

Festival del Cinema di Venezia, la moglie di Enrico Brignano ci va giù pesante con le colleghe

Sebbene il suo tono risulti essere un tono canzonatorio e scherzoso, dietro la clip ironica registrata da Flora Canto si nasconde una verità più che lampante. Lady Brignano, con intelligenza e simpatia, ha preso in giro le star che si sono presentate sul red carpet più atteso d’Italia nei loro look pomposi e nelle pose statuarie.

“Ma avete visto che è finito il carnevale di venezia? Ci stavano quelle con le maschere, tutte queste super truccate…ah…non era il carnevale?”.

Una stoccata bella e buona a tutte quelle colleghe che, al Festival del Cinema di Venezia, si sono atteggiate da vere dive offrendo un’immagine decisamente poco autentica di sé. La Canto, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, le ha letteralmente sbeffeggiate tutte.

