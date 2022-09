Giorgia Palmas come un quadro: la showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che, in pochissimi minuti, ha conquistato i suoi migliaia di followers

Giorgia Palmas, un nome una garanzia. Il suo esordio è avvenuto quando era giovanissima, la vedevamo tutte le sere in televisione e faceva sognare milioni di telespettatori. Le donne sognavano di essere come lei, gli uomini invece di avere una donna del genere accanto. Alla fine, ad avere la meglio, è stato Filippo Magnini.

Giorgia Palmas, una estate magica con suo marito

I due si sono conosciuti un po’ di anni fa ed è stato un vero e proprio amore a prima vista. Da allora, hanno cominciato a sognare una vita insieme, ma non solo: infatti si sono rimboccati le maniche e hanno fatto sempre del loro meglio per riuscire a realizzarla.

Un po’ di tempo fa hanno deciso di convolare a nozze, ma per via di vari motivi – il covid, ad esempio – si sono ritrovati costretti a rimandare, perché non volevano accontentarsi e desideravano ardentemente entrambi una giornata perfetta, perfetta come lo è il loro amore che in questi anni non è mai scemato.

“Sei bella come un quadro”

Qualche settimana fa i due sono riusciti a realizzare questo loro sogno e ora sono finalmente marito e moglie. Poi insieme sono partiti, trascorrendo una magica estate insieme, felici con la famiglia che hanno creato con duro lavoro ma con tanto amore.

Altri giorni emozionanti per Giorgia, che ha accompagnato la figlia Sofia al suo primo giorno di scuola delle superiori. Poi, in seguito, ha pubblicato una foto che ha scatenato a tutti lo stesso pensiero: sembra incredibile pensare che, una donna così giovane, abbia una figlia così grande.

“Sei vera o sei un quadro?”

Lo scatto in bianco e nero ha collezionato un numero incredibile di likes e di commenti di apprezzamento tra i suoi migliaia di followers.

