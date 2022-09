Laura Pausini torna sulla “patata”: “Noi in Italia la indichiamo cosi”: Il gesto è clamoroso – VIDEO

Laura Pausini torna a trattare un argomento ricorrente, la “patata”. Il gesto in diretta televisiva è clamoroso ed il pubblico impazzisce.

Non è la prima volta che Laura Pausini, cantante dalla fama internazionale, faccia riferimento alla “patata”. La prima volta successe in Perù durante un concerto. Alla fine dello spettacolo, nel salire le scale, Laura si gira verso il pubblico per salutare i presenti, indossa un accappatoio nero che si apre sotto gli occhi del mondo intero.

Nell’eseguire le ultime strofe della canzone si rende conto dell’incidente poco convenevole e si copre, con molta nonchalance alza una mano e dice: “Chi ha visto ha visto, io ce l’ho come tutte – Yo la tengo como todas“. Un’esperienza traumatica per l’artista che si è mostrata sempre composta in ogni apparizione pubblica.

Inizialmente la Pausini parlò di questo piccolo inconveniente come un momento di imbarazzo ma poi a mente lucida e senza vergogna smentì la faccenda spiegando che sotto all’accappatoio, aveva delle calze ed anche qualcos’altro, ovvero delle mutandine color carne.

Inutile dire che l’episodio generò scalpore ed i media cavalcarono l’onda “patata” per qualche giorno, ma poi tutto ritornò alla normalità. D’altronde le immagini mostrano ben poco se non una zona del corpo completamente glabra, quindi l’ipotesi delle calze e delle mutandine color carne resse alla vergogna del momento.

Dopo un po’ di anni la Pausini ritorna sull’argomento “patata” ma questa volta con meno imbarazzo dal momento che è vestita da capo a piedi.

La cantante è ospite televisiva nel programma spagnolo El Hormiguero, sta intrattenendo una conversazione con il presentatore. Durante lo scambio di battute la Pausini dice: “Le tue parole mi hanno molto colpita”, l’uomo risponde: “Ti hanno toccato la patata” e sul viso di Laura compare un sorrisetto imbarazzato ed uno sguardo quasi sconvolto.

Dopo alcuni chiarimenti si evince che il presentatore intendeva: “Ti hanno toccato il cuore”. La Pausini spiega che in Italia, il termine “patata” si usa per indicare la señora, ovvero le parti intime. A quel punto il pubblico le dedica un fragoroso e sentito applauso.